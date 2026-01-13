中市食安處擴大抽驗 問題海苔全面回收

食安處至現場抽驗產品。

▲食安處至現場抽驗產品。

針對嬰幼兒海苔產品重金屬疑慮，衛生福利部食品藥物管理署昨（十三）日公布抽驗結果，位於台中市梧棲區奇屋股份有限公司販售的「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」，經檢驗確認重金屬鉛及鎘含量不符規定。台中市政府食品藥物安全處表示，該產品在民眾自主送驗輿情出現的第一時間，市府即派員稽查並要求業者全面下架回收，目前市面上已無該批產品流通風險，請消費者放心。

食安處說明，依食藥署公布結果，該產品檢出鉛含量為0.133mg/kg（標準值0.050mg/kg）、鎘含量為1.943mg/kg（標準值0.040mg/kg），不符合嬰幼兒副食品中污染物質及毒素衛生標準。食安處已依違反《食品安全衛生管理法》第17條及第48條規定，命業者限期改正；若屆期複驗仍不符規定，將依法裁處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

食安處強調，嬰幼兒對重金屬耐受度較低，因此相關法規標準訂定相當嚴格。為進一步強化把關機制，食安處已於1月主動啟動「115年嬰幼兒食品擴大抽驗專案」，針對製造、輸入及販售端全面加強稽查，並將曾檢出不合格產品之業者列為重點抽驗對象。

食安處指出，目前已完成抽查20件嬰幼兒食品，品項包含寶寶米餅、磨牙餅乾、寶寶粥及寶寶麵等，檢驗結果正在進行中，後續將公布於「台中市食藥安智慧雲︱食安GIS專區」，確保資訊公開透明。食安處表示，市府將持續以主動稽查、嚴格把關與即時揭露的方式，守護嬰幼兒飲食安全，讓家長放心、孩子安心成長。