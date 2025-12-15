中市食安處為民眾食安把關 抽驗湯圓及配料133件全數合格

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】冬至將至，家家戶戶開始準備湯圓應景，不論是親手烹煮或與家人團聚共享，一碗熱騰騰的湯圓象徵團圓與平安。為守護市民節慶飲食安全，台中市食品藥物安全處提前啟動「冬至應景食品稽查專案」，針對民眾常購買湯圓的生鮮超市、傳統市場、餐飲業者及大型賣場加強查核與抽驗，共檢驗紅白小湯圓、包餡湯圓、芋圓、地瓜圓及各式配料共133件，結果全數合格，市民可安心選購、放心享用。

▲食安處於冰品店抽驗湯圓。

食安處表示，考量過去部分業者曾因延長保存期限或外觀需求而違規添加不當成分，此次專案特別運用臺中市食安資料庫進行風險分析，鎖定民眾消費頻率高、尚未稽查或曾有違規紀錄的通路與店家，共查核61家業者。其中針對56件湯圓與圓類製品，檢驗防腐劑、順丁烯二酸（酐）、食用色素及蘇丹色素等項目；另同步抽驗77件紅豆、綠豆、紫米、蜜芋頭、地瓜及珍珠等常見配料，檢測甜味劑、防腐劑、農藥殘留與色素，結果均符合相關法規，顯示市售冬至食品整體品質良好。

食安處也提醒，民眾選購湯圓時可多留意包裝標示是否完整清楚，包含品名、成分、保存期限與業者資訊，避免購買來源不明產品；冷凍湯圓應全程冷凍保存，若發現商品已有解凍、結霜或黏結情形，建議不要選購。散裝湯圓或配料則應注意外觀是否自然、是否有異味或過度鮮豔顏色，並留意販售環境是否加蓋、防塵、防蟲，以確保食品衛生。

食安處強調，市府將持續透過節慶專案稽查與風險監測，為市民飲食安全把關，相關抽驗與查核結果也會即時公布於「台中食藥安智慧雲—食安GIS專區」，歡迎市民隨時查詢，共同守護台中市的食安與健康。