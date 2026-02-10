中市食安處防堵偽冒油品流向 守護市民用油品質

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】針對近日台北市有業者販售「蒙特樂橄欖油100% PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油事件，台中市食品藥物安全處為維護市民消費權益，第一時間即完成轄內下游業者清查，並要求違規商品全面停止販售、下架回收，請市民朋友安心。為落實預防性食品安全管理，食安處於去（114）年即啟動「食用油脂稽查專案」，全面強化源頭管理與市售監控，確保油品品質與標示資訊正確。

▲食安處查核產品製程衛生。

食安處說明，該涉嫌違規油品下游業者分布全台17縣市，經查台中市轄內共有2家下游業者。義盒盒餐廳進貨24瓶，現場僅剩1瓶已開封油品，已立即責令停止使用；晉新實業社（烘焙材料行）進貨4,952瓶，現場庫存413瓶已全數退回上游，並同步將該產品自蝦皮平台下架，同時通知其下游餐廳及公司行號辦理退貨。目前台中市已無該違規油品於市面販售或流通。

為防範偽冒或品質不符的油品流入市場，食安處持續執行「食用油脂稽查專案」，針對中市20家食用油脂製造業者進行源頭查核，重點包括食品業者登錄、添加物使用、食品標示及食品良好衛生規範（GHP）等項目，並抽驗原料及產品共33件，檢驗重金屬與黃麴毒素等指標。結果查獲瑞益油行製造的「蔴油」、「花生油」，以及金潤益食品工業有限公司製造的「黑蔴油」等3件產品，其飽和脂肪酸與反式脂肪酸含量與外包裝營養標示不符，已違反《食品安全衛生管理法》第28條第1項規定，分別裁罰新台幣4萬元，並完成回收與改正。

此外，食安處也派員至中市各大賣場、超市及餐飲場所，抽驗市售油脂產品30件，並查核標示100件，結果均符合相關法規。整體而言，專案期間共抽驗油脂產品63件、查核標示137件，其中僅3件標示不符，其餘均合格。

食安處提醒，油品品名應與產品實際本質相符，業者務必落實自主管理，嚴禁摻偽、假冒或標示不實。若油品成分與包裝標示不符，依《食品安全衛生管理法》第28條規定，最高可處新台幣400萬元罰鍰，呼籲業者誠實標示、共同維護商譽與市民健康。

食安處也提醒市民，選購油品時應避免購買來源不明產品，並可透過簡易方式初步辨識油品品質：正常液態油應透明清澈，若顏色過深、混濁或有沉澱物，應提高警覺；觸摸時若感覺過於黏稠，可能已氧化劣化；嗅聞若出現油耗味、化學異味或焦苦味，則可能已變質。烹煮時若發現油品加熱即冒出大量油煙、顏色變深或質地變黏，建議立即更換。