中市首座市立醫院今開幕！結合智慧醫療、醫養合一及全齡照護

▲台中市立醫院今（6）日舉行開幕典禮大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】台中市立老人復健綜合醫院今(6)日正式開幕，由市長盧秀燕、衛生福利部長石崇良及財團法人中國醫藥大學董事長蔡長海共同主持，一同見證台中市首座市立醫院啟用。市立醫院自111年由臺中市政府以BOT案委託財團法人中國醫藥大學興建與經營，歷經三年，於今年9月營運啟用，結合醫療專業與長照資源，提供大台中市民健康照護服務。

台中市長盧秀燕致詞表示本案為臺中史上規模最大醫療BOT案，由中國醫藥大學投入超過157億元打造，歷經疫情仍未停工，最終於今順利啟航。她強調，市立醫院以北院急重症與急性後期醫療為主，南院區布局長照與社區服務，並導入智慧建築、黃金級綠建築與低碳規劃，形成急救至長照銜接的完整照護鏈的新型市立醫療體系。

▲台中市長盧秀燕致詞。（記者廖美雅拍攝）

衛福部部長石崇良表示，市立醫院是政府推動「長照2.0」並銜接115年即將上路的「長照3.0」的重要落實據點。藉由整合急性醫療與長期照顧、連結居家及社區服務網絡，並導入智慧照護與精準醫療，建構高齡照護「健康老化、在地老化」的安心環境。他指出，臺中已布建近2,000處長照據點，未來將與市立醫院形成更完整的照護支持體系。

▲衛福部長石崇良。（記者廖美雅拍攝）

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，感謝衛福部和臺中市政府的指導與支持，中醫大團隊以醫學中心規格打造市立醫院，以「救腦、救心、救急、救命」為使命，提供「以病人為中心」的急重難症高品質醫療服務。他進一步強調，中醫大團隊深耕臺中多年，我們將市立醫院定位為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」。

▲中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，我們將市立醫院定位為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」。（記者廖美雅拍攝）

市立醫院自九月營運迄今，門診量突破3萬5仟人次、心導管手術突破160例、手術總量累計超過800例，並舉辦逾50場社區衛教活動，目前已開放31個科別，約500名專業醫護人力，滿足北屯與中部山區多元且持續成長的醫療需求。園區佔地4.88公頃，包含老人暨綜合醫療大樓、社區健康大樓、復健長照大樓及行政暨宿舍大樓；全院配置急性一般病床499床、長照床300床與60人日照量能，合併其他特殊床位共達1,427 床，提供從急性醫療、慢性照護到長照服務的一站式完整照護。