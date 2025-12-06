中市首座市立醫院開幕 盧秀燕打造幸福城市

【記者陳世長台中報導】台中市立老人復健綜合醫院(6)日正式開幕，市長盧秀燕、衛生福利部長石崇良及財團法人中國醫藥大學董事長蔡長海共同主持，一同見證台中市首座市立醫院啟用。「看見人民需求！」盧市長表示，台中過去沒有市立醫院，此座醫院正式開幕代表台中新的里程碑，感謝各界促成，與市府共同實踐對市民健康的承諾，讓台中更宜居。





盧市長表示，過去6都之中只有台中、桃園沒有市立醫院，而台中市又是全國第二大城市，其中北屯區是第一大行政區，人口高達31萬人並且人口持續增加，她上任後積極推動新建大型的市立綜合醫院區域，以平衡醫療資源，回應市民對醫療、長照及急難救護的迫切需求，並列為優先市政規劃。



盧市長說明，台中市立老人復健綜合醫院採取促參方式，由財團法人中國醫藥大學投資興建、營運，總投資金額超過157億元，是台中市目前為止最大的BOT案，從啟案、簽約到興建，儘管歷經新冠肺炎疫情，但市府團隊與中國醫藥大學團隊也從未停歇，自111年簽約完成之後開始新建，順利於今年9月開始試營運，感謝市府衛生局及跨局處團隊使命必達。



盧市長補充，市立醫院擁有最先進與最完善的規劃，北院區以急重症醫療、急性後期醫療為主體，隔著太原路延伸到南院區以長期照護及社區服務為主，並導入AI智慧技術，融合黃金級綠建築、智慧建築、低碳建築的設計，建構從急救、治療、復健、長照及社區服務的完整醫療照護鍊，為台中打造「醫養合一、智慧綠能」新型醫療體系，要讓市民朋友及長輩們能在熟悉的地方，有尊嚴地獲得照護，有最專業、最妥善的照顧。



盧市長致詞時最後分享，她一直以來秉持的施政目標，就是「看見市民的需求」，並推動城市建設、堅持做到最好，台中市立老人復健綜合醫院的啟用，代表實現對廣大市民照顧的承諾，更是台中市邁向永續、幸福城市的重大里程碑。



今日開幕典禮，盧市長、衛福部長石崇良、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、羅廷瑋、黃健豪、楊瓊瓔、廖偉翔、台中市議會副議長顏莉敏、議員曾朝榮、江和樹、沈佑蓮、徐瑄灃、蔡耀頡、陳政顯、陳文政、陳成添、賴義鍠、黃佳恬、劉士州、台中市副市長鄭照新、市府秘書長黃崇典、副秘書長張大春、林育鴻、衛生局長曾梓展、都發局長李正偉、建設局長陳大田、文化局長陳佳君、消防局長孫福佑、財政局長游麗玲、客委會主委江俊龍出席。