中市首座森林活動中心 潭子區聚興里市民活動中心開工

潭子區聚興里市民活動中心舉行開工動土典禮。 (記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區聚興里人口突破5000人，隨著里內活動日益熱絡，居民殷切期盼興建市民活動中心，今日舉行動土典禮，活動中心基地位於新興國小旁、潭子區聯合辦公大樓後方，規劃興建地上一層樓建築，預計今年10月即可完工使用，是台中首座森林中的活動中心。

今(19)日動土由台中市民政局長吳世瑋與法制局長李善植主持開工典禮，吳世瑋指出，聚興里民長期缺乏舒適的公共活動空間，但土地取得不易，感謝立委楊瓊瓔協助向國防部軍備局爭取無償撥用國有土地。

楊瓊瓔表示，聚興里市民活動中心基地位於新興營區舊址，民國2011年她與時任立委的盧秀燕及顏清標3人，共同向國防部軍備局爭取用地，並陸續無償撥用興建新興國小新校區、台中市警察局及潭子區聯合辦公大樓等。聚興里市民活動中心，建築採穿透式設計，完工後將提供里民安全、便利且具多功能性的公共活動空間。

潭子區長劉汶軒表示，潭子區聚興里市府活動中心建築設計以森林意象與淺色系立面為主軸，透過大面積採光窗引入自然光線，呼應周邊萬坪綠地的開闊視野，並運用木質材料與通透開窗，整體空間與周邊森林公園景觀相互串聯，連結聚興社區休憩場域萬坪綠帶、生態步道與森林廣場，營造悠閒宜人的公共環境，打造兼具休閒、生態與藝文機能的嶄新里鄰新地標。

潭子區聚興里市民活動中心基地位於森林公園。(記者張軒哲攝)

