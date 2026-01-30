中市首波姆明收藏地圖供分享 31日先送千盞小提燈

（中央社記者趙麗妍台中30日電）2026中台灣燈會主角，為「姆明一族（The Moomins）」。台中觀旅局製作「姆明一族台中首波收藏地圖」，供拍下任一處姆明分享，發起「拍姆明、送姆明」，明天在台中市民廣場送出1000盞姆明小提燈。

台中市觀旅局今天告訴中央社記者，適逢馬年將至，中台灣燈會巧妙取用Moving on諧音與姆明（Moomin）的角色形象，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」為主題，並延伸設計應景的「姆明小提燈」，融入「鐵馬」元素，展現台中陽光、活力、永續旅遊的城市形象。

觀旅局長陳美秀說，除台中市民廣場21公尺高的「巨型姆明」氣偶，在台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族可愛身影，也發起「拍姆明、送姆明」小提燈搶先送的限時活動。

觀旅局指出，即日起按著「姆明一族台中首波收藏地圖」拍下任一處的姆明，分享於社群（如FB、IG、Threads），或LINE轉傳給好友，1月31日到台中市民廣場即可兌換姆明小提燈1盞，下午2時30分開放排隊，下午3時開始領取，每人限領1盞，限量1000盞發完。（編輯：陳仁華）1150130