中市騎樓停車2年破萬檢舉案 盧秀燕：「一個頭三個大」只有修法可解

【民眾網諸葛志一台中報導】騎樓究竟是行人的通道？還是地主的私有地？市議員張芬郁24日在市政總質詢中揭露，大里區近二年有1萬601條街道被檢舉騎樓違規停汽車，騎樓是政府和建商的歷史共業，民眾反應要連署修法買回騎樓地，要求盧市長在行政院會提出地方意見；盧秀燕表示，「一個頭三個大」，她認同騎樓要停放汽車必須透過修法才能解決。

張芬郁表示，《道路交通管理處罰條例》定義騎樓是人行道，因住宅區停車不易，民眾即停放在自家騎樓，近二年大里騎樓停車被大量檢舉，檢舉人一出現就是檢舉一整條街，113年檢舉了7492條，等於一個月檢舉了624條，今年到現在則是3109條，讓警員和住戶疲於奔命。

張芬郁表示，大量荒謬的檢舉數字，代表現行的交通法規難以遵行，民眾激憤反應要連署修法，主張騎樓是建商和政府的歷史共業，所有權屬於地主，但實際現況不能停車、也不能走，卻要收罰單，要求回到源頭修法，買回騎樓所有權讓自家停車。

市長盧秀燕表示，這是「一個頭三個大」的難題。台灣騎樓是特殊閩南建設，騎樓屬於個人產業，但全國一致不能堆置物品阻礙通行，保障的是多數人的通行權，必須立法院修法才能解決問題，之前已因地方反應，保留通行條件下，開放停放機車。

張芬郁表示，利用公有地興建人行道才是根本之計，騎樓只是輔助性質，另外不供通行的騎樓地，是否就可以停車？由於諸多規定不明，希望盧市長於行政院會時提出反應，鬆綁母法，讓地方可以自訂條例，解決問題。