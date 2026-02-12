中市鰲峰山公園谷溜遊戲場3月底啟用 34座溜滑梯搶先看

財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導9天春節連假倒數計時！國人瘋出國，根據觀光署統計，去年出國旅遊超過1800萬人次，創歷史新高。最新一份調查還顯示，春節只有4成3民眾打算安排國旅。有人分享，3天2夜行程，單純爬玉山一人就花超過5千元，跟飛一趟泰國清邁差不多。人力銀行則說，兩天一夜1人3千元，民眾會認為比較合理。衝浪客在海浪上滑行，一旁沙灘上，也有家長帶著孩子來玩沙，墾丁獨有海景成為國旅亮點，不過去年造訪人次只剩約213萬人，創下新低。人力銀行發言人 曾仲葳：「有四成三的民眾是預計會安排國旅，但是啊有超過五成的民眾會安排出國旅行，所以可見其實現在國人，對於國旅的信心，可能面臨了考驗」。國旅太貴沒人玩？ 出國萬元搞定吸遊客 人力銀行公開合理預算。(圖／民視財經網)國旅不再是首選，價錢恐怕是主因。同樣自由行，有人曾到玉山玩3天2夜，一趟花超過5000元。反觀搭聯航到清邁，來回機票只要4000元，一晚雙人房800台幣，其實只高一些，讓她直呼國旅CP值太低。民眾：「沒有辦法好好的去享受，額外的美景，就真的是單純的爬完山，下山我們就回去了，所以我覺得，成本有一點高」。人力銀行發言人 曾仲葳：「超過八成以上的民眾認為呢，如果有相同預算的話 ，他會優先選擇出國，兩天一夜的單人旅行，平均大家覺得合理的預算大概是 3135元」。想走訪台灣景點，就算跟團，包車、包吃、包住，套裝行程一人每天起碼約4千上下。不過也有精打細算民眾，分享小資省錢訣竅。國旅太貴沒人玩？ 出國萬元搞定吸遊客 人力銀行公開合理預算。(圖／民視財經網)民眾：「自己單人旅行，或是跟兩個朋友這樣一起的話，如果大家都願意的話，其實都可以以背包客旅行的方式去做節省，然後交通的話，高鐵其實也是每個月都有優惠這樣」。內行人看門道，自助、分攤把旅費壓到最低。春節出遊，決定留在台灣，還是飛出國？不能只靠美食決勝負！原文出處：國旅太貴沒人玩？ 出國萬元搞定吸遊客 人力銀行公開合理預算 更多民視新聞報導《法新社》釋專訪預告！賴清德：中國若奪台 日、菲等國家將成下一個目標清明節前夕傳川習會？《南華早報》：川普4月初擬赴北京1張圖證實「台灣企業超強」！網驚：難怪中國想統一

民視財經網影音 ・ 12 小時前 ・ 發表留言