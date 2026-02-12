中市鰲峰山公園谷溜遊戲場3月底啟用 34座溜滑梯搶先看
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水鰲峰山運動公園近年大改造，台中市府斥資7600多萬元，打造1座全國溜滑梯最多、造型最多元的「谷溜遊戲場」，頗受親子期待，34道溜滑梯目前已經接近完工階段，今年3月底將啟用。
鰲峰山公園多年前新設「競合遊戲場」，一度大受歡迎，吸引各地親子遊玩，但隨著各地公園廣設遊戲場，人潮已不復見，僅在每年浮現祭音樂會期間，鰲峰山才又聚集人潮。
議長張清照表示，時隔近10年，再度爭取充實鰲峰山公園的遊戲設施，市府斥資7625萬元，利用原本的陽光草坪與綠樹空間，依地型打造1座「谷溜遊戲場」，單一場域就擁有多達34座溜滑梯，將是全國單一場域溜滑梯最多的公園，不只有各種溜滑梯滑道與攀爬設施，溜下來還會發出不同音符，譜成自己的歌曲，遊戲場旁還新設停車場、廁所，完工後將成為海線新亮點，帶動地方觀光與旅遊人潮。
