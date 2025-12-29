中市龍井區多元教育園遊會 龍津高中等十校展出雙語教學成果

龍井多元教育園遊會，包括龍井區龍津高中等九所學校和西屯區東海國小展現雙語教學成果。（圖：龍津高中提供）

「多語臺灣、英語友善」龍井多元教育園遊會27日在龍井區公所舉行，吸引近兩千人參與，也是一整年來，龍井區九所學校和西屯區東海國小實施雙語教學的成果展演。中龍鋼鐵股份有限公司捐贈四百六十萬元，提供這十所學校擴充雙語教學設備、教師課外鐘點費等，除了讓現場的龍井區在地鄉親和家長倍感幸福之外，各校也勇於為明年度的雙語教學大刀闊斧地擘劃願景。

龍井多元教育園遊會承辦單位中龍鋼鐵呂紹榮董事長表示：「中龍鋼鐵致力技術精進、智慧製造，並持續減碳環保與價值創新，期盼能與地方共生共榮，一起為環境的永續發展而努力。尤其教育可以提升國力、為產業活動培育人才，因此公司樂於投資基礎教育，而近幾年能有機會為各校貢獻雙語教學的一己之力，更是中龍鋼鐵的榮幸。」。

廣告 廣告

在今年度的活動裡，十所學校各顯神通、拿出看家本領吸引民眾與學童，場面熱鬧非凡；其中，龍津高中以「雙語學習海洋科技」為主題，民眾只要完成闖關挑戰，便可獲得海上風機的手作材料包、充氣地球儀、地球鑰匙圈等小禮物，許多民眾排隊等候闖關，參與熱烈。帶領五名學生在龍津高中攤位與民眾互動的教學組張睿恩組長於園遊會圓滿落幕後指出：「這場活動與龍津高中每年舉辦的龍井區國中小雙語夏令營相得益彰，融合英語教學與海洋課程內涵，讓家長與學生在歡樂的氣氛中學到許多的英文專有名詞，這是最令人感到欣慰的。」。

利用這次設攤的機會，龍津高中展出了近兩年與波蘭姊妹校國際教育交流的成果，這也可視為雙語教學的重大成果，因為有了龍井區雙語教學的資源，校內學生不會畏懼開口說英文，當每年波蘭師生來訪的十一天期間，交流活動也才得以順利開展；許多民眾主動索取成果摺頁，以及詢問姊妹校位於波蘭的哪個都市、學校規劃哪些活動與波蘭學生互動等細節，使得龍津高中國際教育的能見度提升不少。

龍津高中校長彭佳偉說：「感謝財團法人恆心社會福利事業慈善基金會與金緯教育金會持續關注龍井區各校的需求，並由中龍鋼鐵公司即知即行地嘉惠學子。也歡迎各國中、國小學生於明年寒假第一週的一月二十七、二十八日兩天，到龍津高中參加雙語冬令營活動，目前正接受報名當中。」。（張文祿報導）