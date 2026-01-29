中市 不滿公園噪音 男砍土風舞老師

台中市大雅區35歲張姓男子疑因不滿住家附近公園噪音問題，29日涉嫌持刀砍殺前往公園教土風舞的63歲李姓女子，李女身中8刀，目前仍在加護病房治療；張男行凶後逃逸闖入國道，遭車輛撞斷雙腿而落網，全案朝傷害罪嫌偵辦中。張男事發前在網路發表偏激言論，不滿遭判刑，揚言「歡迎來殺人」、「用私刑讓社會反思」，是否預謀犯案仍待警方釐清。

警方調查，在地方教土風舞30多年的李女，昨上午8時許如往常前往大雅區某公園旁籃球場教舞時，住附近的張男突然跑上前攀談，2人疑發生口角，張男突持刀攻擊，李女倒地後仍持續追砍，李女滿身是血逃往附近工廠求助，並打電話向兒子哭喊「我快死了！」李女兒子趕抵現場後，感嘆社會有不少人精神狀況不穩定，未料母親竟成受害者。

廣告 廣告

李女身受重傷，頸部有10公分刀傷，加上左臂、背部及額頭共8處刀傷，送醫後插管、開刀治療後，目前仍在觀察中。

警方獲報調閱附近監視器畫面鎖定張男，並在張男住處守候，卻在1小時後獲知張男徒步闖入國道，被撞到雙腿骨折，警方前往戒護送醫，在其身上查扣2把刀具，張男暫無生命危險，警方將待其傷勢穩定後偵訊。

台中市前市議員吳顯森指出，張男是地方公認的「頭痛人物」，常檢舉社區活動噪音，李女教舞播放音樂也曾遭張抗議，未料竟發生憾事。

據了解，張男112年因栽種「火麻」遭查獲，經法院判刑5年6月定讞，將入監服刑。他犯案前在網路發長文，內容充滿怨懟，抱怨法院將火麻當大麻的判刑不公、地方公園活動音樂擾民、違規停車嚴重求助無門等，並留下「歡迎來殺人，人很多很好殺！」、「用私刑讓社會反思」、「殺完人就上路，掰」等偏激字句，引發網友議論。