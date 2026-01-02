中市「中高齡就業獎勵金」協助市民就業 最高可領2萬元

台中市政府勞工局持續推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，此次再加碼就業獎勵金，支持45歲以上已退休及55歲以上市民朋友返回職場再就業，協助中高齡族群穩定就業。

勞工局長林淑媛表示，市府推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，115年度獎勵金再加碼，只要設籍台中市且年滿45歲的求職者，向台中市就業服務站或銀髮人才服務據點辦理求職登記，並經媒合推介成功就業，每月薪資不低於最低工資標準，在同一事業單位連續工作滿30日可領取最高3,000元，滿90日可領取最高7,000元，滿180日可領取最高1萬元，最高可領取2萬元，鼓勵中高齡市民穩定就業，也協助企業留用人才。

(見圖)技術人員王小姐負責管控生產品質工作。

就服處說明，各項就業獎勵與補助專案，均須透過就業服務站開立推介卡媒合就業，並於同一事業單位連續受僱滿一定期間後，始得申請獎勵金。提醒中高齡民眾求職時，可依需求申請「中高齡就業獎勵計畫」、「55就業獎勵」或「婦女再就業計畫」，事業單位亦可運用「僱用獎助」、「繼續僱用」及「退休後再就業準備協助措施」等方案，協助中高齡勞工續留職場。

勞工局補充，市府目前於豐原區陽明市政大樓、東區勞工服務中心及海線大甲區設置3處銀髮人才服務據點，提供55歲以上市民專屬的求職與求才服務，完善大台中銀髮就業支持網絡，歡迎有需求的市民朋友及企業多加利用。