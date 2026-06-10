中市「公用頻道影視學院」免費開課 即日起至7/7止開放報名
為充實有線電視CH3公用頻道內容，並提升市民影像敘事能力，台中市政府新聞局開設「公用頻道影視學院」免費課程即日起開放報名！今年課程緊扣生成式人工智慧（AI）浪潮，首度導入AI應用教學，讓影像創作不再遙不可及。新聞局長欒治誼指出，AI技術能幫助市民突破影視製作門檻，即使是毫無經驗的素人，也能把腦中的創意快速轉化為影像作品，開啟第二專長的新可能。
欒局長強調，CH3公用頻道是「市民的頻道」，更是落實媒體近用權的重要平台，為了讓更多市民具備影像製作能力、分享台中在地故事，新聞局持續推動影視學院，今年課程特別設計三大主題班別「多媒體創意班」、「短影音製作班」及「自媒體行銷班」，全面導入AI工具，涵蓋AI腳本生成、AI影音剪輯，以及自媒體面對AI挑戰的因應策略，讓學員在創作與行銷上都能掌握最新趨勢。
新聞局表示，此系列課程自即日起至7月7日止開放報名，全程免費，提供32小時紮實訓練，內容含括影像敘事、拍攝構圖、行銷策略、AI技術應用到影視法規，全面提升學員的影視製作力。師資陣容由資深導演、教授及業界專業講師組成，強調「實作導向」，讓學員在密集訓練中快速掌握影音製作核心能力。今年更貼心開設週末班，方便學生與上班族群靈活參與。
課程結業後，凡具教育性、公益性或藝文性的學員作品，皆有機會在CH3公用頻道播出，讓創意被全台中市民看見。新聞局指出，「公用頻道影視學院」不僅是一次寶貴的學習機會，更是市民展現自我、參與公共事務的舞台，歡迎大家踴躍報名，一同搭上AI創作浪潮，讓想像即刻上映！
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