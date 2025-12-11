中市「垃圾分選打包計畫」 加速清除大里掩埋場裸露垃圾

中部中心／吳璽璸 台中報導

台中市政府環保局今年投入1億3千元推動「一般廢棄物分選打包計畫」，針對暫置於大里掩埋場的垃圾，以壓縮減積方式打包，有效降低廢棄物體積，也可減少垃圾散味、飛散等環境影響。待焚化設施完成更新後，將陸續將打包物，送入焚化廠處理。

一大綑一大綑白色打包物整齊堆置出一道牆面。台中市政府環保局，今年啟動「一般廢棄物分選打包計畫」，投入1億3千元，優先清理大里掩埋場內長期裸露垃圾。完成堆疊的打包物並妥善覆蓋。

廣告 廣告





中市「垃圾分選打包計畫」啟動 壓縮減積！ 清除大里掩埋場裸露垃圾

台中市環保局投入1億3千元啟動「一般廢棄物分選打包計畫」（圖／民視新聞）









台中市環保局環境設施大隊長蔡德一：「可燃物這邊經過打包壓縮，我們會做一個整齊堆疊、覆蓋，避免這些垃圾造成的臭味或是垃圾飛散，目前執行成效順暢。」初步破碎、分選可回收物及剔除不可燃物質之後，壓縮的垃圾體積大減，也減少垃圾及氣味飛散，大大減低對環境的影響。11月27日在大里掩埋場啟動試車作業至今，已完成處理1，439公噸垃圾、並產出1，149顆打包物，顯著改善掩埋場環境景觀與衛生。





中市「垃圾分選打包計畫」啟動 壓縮減積！ 清除大里掩埋場裸露垃圾

由於文山焚化廠即將進行汰舊換新工程 現階段啟動「一般廢棄物分選打包計畫」先完成垃圾分選與打包（圖／翻攝畫面）





台中市環保局環境設施大隊長蔡德一：「這個計畫總共投入1億3千元，預計可以處理8萬公噸的垃圾量，預計打包物可以達到4萬2千公噸。」由於文山焚化廠即將進行汰舊換新工程，現階段啟動「一般廢棄物分選打包計畫」，先完成垃圾分選與打包，讓廢棄物管理更具有彈性，並強化市府整體垃圾處理的量能，維護環境衛生。





中市「垃圾分選打包計畫」啟動 壓縮減積！ 清除大里掩埋場裸露垃圾

「一般廢棄物分選打包計畫」預計可以處理8萬公噸的垃圾量 打包物可以達到4萬2千公噸（圖／民視新聞）









原文出處：中市「垃圾分選打包計畫」啟動 壓縮減積！ 清除大里掩埋場裸露垃圾

更多民視新聞報導

再傳捷報！ 台中購物節奪泰坦創新大獎＂白金獎＂

深化經貿合作! 馬紹爾群島穆勒部長率團訪台中

日本觀光亂象多！ 大阪道頓堀「垃圾遍地」加派人力清潔

