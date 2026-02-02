中市「溫馨快遞」35年不間斷 陪伴弱勢家庭度過艱難時刻

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】歲末年終即時關懷急難家庭，台中市政府自民國81年起辦理「溫馨快遞」活動，連結民間團體與善心人士公私協力，每年發放400戶家庭慰問金與物資福袋，連續35年，共陪伴9000多戶家庭度過人生的艱難時刻。市府社會局長廖靜芝昨（2）日前往關懷1戶隔代教養家庭，為祖孫倆送上實際的支持。

社會局說明，4歲的軒軒雙親入監由外婆獨力照顧，但軒軒有發展遲緩等狀況，外婆只能一邊照顧他、一邊兼差賺取微薄收入，無法穩定工作。社工介入服務後，申請相關福利資源，希望減輕外婆的生活與經濟壓力；也協助軒軒接受早期療育，定期關懷訪視，陪伴他穩定成長。

「每一份關懷，都是在告訴家庭他們不孤單。」廖靜芝表示，台中市14個家庭福利服務中心，每年服務近萬戶弱勢家庭，透過公部門與民間資源整合，讓關懷不只是一次性的協助，而是持續陪伴家庭走過低谷。

社會局特別感謝大台中佛教會及所屬寺廟會員、枝茂社會福利慈善事業基金會、中七社會福利慈善事業基金會、瑞光基金會、中華民國儲蓄互助協會、台中市工商服務職業工會、銀同碧湖陳氏社會福利基金會、天祥宇宙聖道會、廣福關懷協會，以及多個儲蓄互助社與熱心民眾的支持，讓「溫馨快遞」能年年送達需要的家庭。

另外，財團法人台灣省苗栗縣月稱光明寺提供乾貨、麵條、料理包、零食、調味料、麥片包等實用食品物資，傳遞愛與關心。對於善款運用，社會局秉持公開、公正原則，除安排民間單位共同參與活動，也會辦理公開徵信，確保每一份愛心都能被妥善運用。

社會局呼籲，春節期間如民眾遇到困難，或發現身邊有需要協助的家庭，可撥打1999市民專線通報或聯絡鄰里長，大家多一分留意與關懷，共同守護城市中的每一個家庭。