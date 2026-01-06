中市「績優學校獎」並列全國之冠 盧秀燕頒獎表揚

記者張益銘／臺中報導

教育部日前公布114年度「藝術教育貢獻獎」及「社會教育貢獻獎」得獎名單，臺中市3所學校與1位教師自全國眾多競爭者中脫穎而出，表現亮眼；其中藝術教育貢獻獎「績優學校獎」獲獎數與臺北市、新北市及高雄市並列全國之冠，市長盧秀燕今（6）日於市政會議頒獎表揚，肯定得獎學校與教師長期深耕藝術與美感教育。

教育局長蔣偉民表示，盧秀燕高度重視並積極深耕藝術教育，感謝獲獎學校與師長多年來的辛勤付出，協助孩子在潛移默化中培養藝術素養與美學涵養。這次榮獲藝術教育貢獻獎「績優學校獎」的學校分別為市立大甲高中、西屯區上安國小及大雅區大明國小，3校以長期、系統性的課程與活動推動藝術教育，展現教學創新與在地連結的豐碩成果。

蔣偉民說明，大甲高中推廣藝術教育，已連續28年辦理「荷塘藝術月」，並透過「媽祖行腳文化踏查」等在地特色課程，串聯社區與產業；另協同臺中市陶藝教學中心，發展結合陶藝與科技的STEAM跨域課程，展現藝術與科技整合的前瞻實力。

同樣獲獎的上安國小推展美感教育逾22年，以「美感即生活」為願景，課程融入雙語、科技與國際視野，並參與多項藝術培力計畫；另成立臺中市首創以管樂為主的藝術才能班，在全國音樂比賽屢創佳績，並辦理雙語音樂成果發表會，引導學生在日常學習中發現並體驗藝術之美。

大明國小則以「麥田的藝術之光」為教學主軸，融合在地小麥文化，以小麥生長歷程為意象，營造如同藝術田地的校園氛圍，發展多元藝術社團與跨領域藝術課程；並結合雙語教學，開發雙語音樂課程及小麥藝術導覽，培養學生以英語介紹在地文化。

此外，榮獲「社會教育貢獻獎」的仁美國小謝婉妮老師，曾獲教育部「師鐸獎」及「藝術教育貢獻獎」殊榮。謝老師深耕藝術教育20餘年，長期策畫校園美術館展覽與活動，並投入教材研發與教案設計，促成校園藝術走入社區、社區文化走進校園；同時結合展覽、在地文化與戲劇元素，培訓導覽小尖兵，運用企業資源提升導覽服務品質，拓展學生視野。另參與偏鄉圓夢計畫，編導戲劇巡演，並推動社區營造、民俗節慶與志工營等行動，促進跨齡共學與文化傳承，實踐共好共榮。

中市「績優學校獎」獲獎全國之冠，盧秀燕表揚藝術教育、社會教育貢獻獎得主。（記者張益銘攝）

榮獲114年教育部「藝術教育貢獻獎」績優學校獎高中組、市立大甲高中。（記者張益銘攝）

榮獲114年教育部「藝術教育貢獻獎」績優學校獎國小組、西屯區上安國小。（記者張益銘攝）

榮獲114年教育部「藝術教育貢獻獎」績優學校獎國小組、大雅區大明國小。（記者張益銘攝）

榮獲114年教育部「社會教育貢獻獎－個人獎」、北屯區仁美國小教師謝婉妮。（記者張益銘攝）