中市「翔童樂馬戲團」充氣城堡突消風 孩童驚嚇腳擦傷廠商道歉

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「翔童樂馬戲團」大型親子活動昨晚在中市西屯區安和公園舉行，現場設有2層樓高的充氣城堡，過程中突然瞬間消風，有1名孩子右腳輕微擦傷，幸無大礙，廠商急忙道歉，表示電線被外力扯斷、插頭直接斷裂所致；活動協辦單位立委廖偉翔說，如果家長後續有任何疑慮、孩子有任何不舒服，都可以直接聯絡服務處，會全力協助。

昨天晚上西屯區的安和公園進行一場「翔童樂馬戲團」大型親子活動，是由台中市低碳發展協會主辦、立委廖偉翔服務處協辦，現場設有2層樓高的充氣城堡，深受小朋友的喜愛，但過程中，充氣城堡突然消風，大家都受到驚嚇，1名孩子右腳輕微擦傷，而廠商除緊急道歉，表示為電線遭外力扯斷所致，承諾類似事件不再發生。

廖偉翔說，所幸第一時間大家都平安，目前確認有1位孩子右腳輕微擦傷，服務處員工已陪同到醫院檢查，並無大礙；另一位受到驚嚇的小朋友，也協助關心、心理輔導，會持續關心家長與孩子的狀況。

廖偉翔指出，已要求廠商和活動團隊，未來一定要加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，避免類似情況再發生；安全永遠是最重要的，他會持續盯緊，也感謝家長的體諒，未來他們在活動的細節上會要求廠商更加小心注意。

