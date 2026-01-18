中市「資收關懷計畫」開放申請 補助弱勢資收個體戶月領最高5,000元

為讓辛苦從事資源回收工作的弱勢朋友能多一份安心，台中市政府今年度持續推動「資收關懷計畫」，以優於市價的方式收購回收物，每人每月最高可獲5,000元補助，減輕生活壓力。凡設籍台中市，並符合低收入、中低收入、領有中低收入老人生活津貼或持有身心障礙證明的資收個體戶，皆可優先申請，讓回收工作不再孤單，市府成為最穩定的後盾。(見圖)

環保局指出，透過「資收關懷計畫」補助機制，可有效提高資源回收物的回收收益。如紙容器市場回收價格每公斤約2.4元，經計畫補助後，每公斤可提高至18元；寶特瓶市場回收價格每公斤約2.4元，補助後則可提高至12元。資收個體戶只要將指定資收物送至各區清潔隊回收，經秤重累計結算後，即可按月領取補助金；如行動不便者，亦可向清潔隊申請到府清運服務，減輕回收作業負擔。

透過此計畫，已協助多位資收個體戶改善生活狀況。51歲的王先生為中度身心障礙者，與重聽的母親相依為命，長期以沿街資源回收維生。過去因回收價格波動，收入時常不穩；在鄰居協助下加入計畫後，每月可獲最高5,000元補助，使家庭經濟狀況更趨穩定。王先生表示，資收關懷計畫讓他的收入變得更穩定，做回收時也更踏實，感受到社會的支持。「雖然生活依然辛苦，但心裡不再覺得孤單。」

環保局提醒，從事資源回收且符合資格的民眾，如欲申請「資收關懷計畫」，可撥打04-2228-9111分機66426或66420洽詢，亦可逕向台中市各區清潔隊報名，由專人協助申請相關事宜。