中市「閱讀教育輔導團」客製化深耕校園 打造優質閱讀環境

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府教育局率全國之先成立「閱讀教育輔導團」，提供教學資源「到校客製化」輔導服務，自110年起至今年已邁入第6年，累計走訪42所國中小學校，受惠學生人數超過3萬人！輔導團列車日前及昨(15)日再開進東勢國中及私立大明高中，協助學校整合教學資源、精進教學策略，提升學生的閱讀素養。

▲閱讀教育輔導團到校輔導-東勢國中。

教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕高度重視學校推動閱讀教育，輔導團由大學教授、國中小校長及閱讀專業教師共同組成，陣容強大，針對學校需求提供量身打造的到校輔導服務，迄今已有14所申請到校輔導的學校榮獲教育部「閱讀磐石學校」、「閱讀推手團體」與「閱讀推手個人」等榮譽。此外，在教育部114年度「全國推動閱讀績優學校、團體及個人」評選中，台中市勇奪15個獎項，並連續四年蟬聯全國第一。

廣告 廣告

蔣偉民表示，輔導團每年精心辦理初、進階研習，傳授圖書館經營實務策略，透過工作坊進行專業對話與經驗交流，截至今年，已為台中市國中小圖書教師辦理超過70場專業研習，累計逾5,000人次參與。此外，輔導團還帶領圖書教師參訪獲得「閱讀磐石獎」特色學校殊榮，並號召全市國中、國小圖書教師共同策劃跨校主題書展，有效強化教師現場執行力，深獲第一線教育人員的肯定。

申請到校諮詢輔導的東勢國中校長羅基繕表示，學校以「梨穗嫁接」為核心理念，結合晨讀制度、分階段的閱讀目標及跨領域課程設計，期望發揮在地文化的深耕效果，並展示具有特色的閱讀成果。私立大明高中校長陳鵬松則表示，學校計劃將閱讀與藝術教育緊密結合，培養學生的美感素養與創意能量，展現校園閱讀教育的獨特魅力與活力。

教育局補充，為營造優質的閱讀環境，市府自107年至114年已挹注逾2億元，補助1,458校次購置圖書；同時積極爭取教育部資源，設置學校社區共讀站，截至114年已補助超過3億5,700萬元，建立135座共讀站，推動全民閱讀。教育局並攜手文化局推動「台中愛閱點」計畫，透過市立圖書館的最新書籍巡迴校園，為學生提供更廣闊的閱讀視野。