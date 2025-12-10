中市「青年就業獎勵金」再加碼 5 千元 最高可領 4 萬 3 千元

《圖說》臺中有27個就業服務據點提供青年一站式就業服務。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府強化青年就業支持力道，「青年就業獎勵金」自即日起加碼 5,000 元，青年穩定就業最高可領 4 萬 3 千元，盼協助青年減輕初入職場的經濟壓力，更順利站穩就業第一步。

勞工局長林淑媛表示，多數青年在入職前 3 個月最為辛苦，常面臨租金、交通與學貸等負擔，因此市府選擇在最需要的時刻給予實質支持。今年度「獎勵青年就業計畫」已協助超過 500 名青年成功就業，透過分階段發放獎勵金及就服員持續追蹤，不僅提升青年在地留任率，也協助企業補實人力、注入新活力。

勞工局指出，本計畫適用對象為設籍台中市、29 歲以下的失業青年，只要經市府就業服務站推介就業，連續就業滿 1 個月、3 個月、6 個月，即可依序申請 5,000 元、8,000 元及 12,000 元獎勵金。若青年為低收入戶、中低收入戶或有學貸負擔，仍可額外申請弱勢加碼獎勵。

此外，自114年9月1日起至「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」施行期間，凡符合資格並經推介就業者，連續就業滿1個月、3個月、6個月，將再分別加碼1,000 元、1,000元及3,000元，大幅提升青年穩定就業誘因。

為鼓勵青年在職進修增強競爭力，勞工局於今年更新增「職能提升獎勵金」。青年自推介就業加保日起一年內，只要完成政府機關或認可訓練機構所辦理之短期職訓、在職訓練，或台中市勞工大學、勞動力發展署平台之課程達 15 小時以上，即可依時數申請最高 8,000 元獎勵金。