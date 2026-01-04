中市1.7萬棟公寓 恐淪老人牢籠

台中市共計1.7萬棟無電梯公寓，根據市府統計，高達568名長者窩居在不友善的老舊公寓。（陳淑娥攝）

台中市共計1.7萬棟無電梯公寓，高達568名獨居長者窩居在不友善的老舊公寓，市議員4日抨擊，市府提供「爬梯機租借」服務，4年總租借僅59人次，另增設電梯補助4年申請僅3件，憂心老舊公寓成為長者的牢籠，疾呼市府拿出對策。市府表示，未來除向中央反映制度面及執行面限制外，會持續祭出更多誘因，提升長者換居或修繕意願。

根據市府統計，台中市高達1萬7690棟4至5層樓的無電梯公寓，且目前列冊的獨居長者中，有568人居住在內，無電梯公寓前三名行政區分別為北屯區2124棟、北區1458棟及西屯區1425棟。

廣告 廣告

陳俞融指出，進一步交叉比對獨居長者資料，居住無電梯公寓的獨居長者，以西屯區89人最多，其次為西區67人及北區64人。

她直言，對於體力衰退的高齡者而言，因為沒有電梯，每次出門看病、採買都是艱鉅挑戰，形同嚴酷的「垂直隔離」。

陳俞融批評，市府許多服務「看得到吃不到」，她以「爬梯機租借」服務為例，民國111年至114年止，總租借僅59人次。此外，「原有住宅無障礙設施改善（增設電梯）」補助，4年來申請案件僅3件。至於市府力推「長者換居社會住宅」專案，推動至今僅受理9件，成功入住更只有3件。

住在無電梯公寓4樓的林媽媽說，自己住了40幾年，隨著年紀愈來愈大，膝蓋功能逐漸走下坡，近年來想到要爬樓梯就懶了，愈來愈不想出門了，因無力換房，也只能過一天算一天。

陳俞融要求市府針對獨居或行動不便長者研議更實際的協助方案，例如提供專人操作爬梯機服務、提高換居誘因，或主動成立顧問團協助老舊公寓增設電梯的技術評估，別讓無電梯公寓成為長輩的牢籠，面對超高齡社會來臨，長輩的居住正義不能等。

市府表示，高齡化社會下，長者居住問題是全國性的社會議題，市府與中央合力推動多元措施，包含換居社宅享租金打折與租期延長等優惠、無障礙設施增設與修繕補助等政策，執行成效與長者本身意願或現行法令有關，未來除將向中央反映制度面及執行面限制外，將祭出更多誘因，提升長者換居或修繕意願，維護居住便利性。