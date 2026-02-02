中市23日開學日起提供一週一次牛奶或豆漿 學童可在七大通路領取

市長盧秀燕宣布新學期將提供學童一週一瓶牛奶或豆漿。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了小朋友的營養健康，台中市政府下學年度開始，每週一次，提供給公私立幼兒園及公立國小的小朋友們，一週一次牛奶或豆漿，由於是市府直接跟全市七大通路合作，市長盧秀燕今天到7-ELEVEN門市，與小朋友們一同模擬領取，宣布從2月23日起開學日正式實施。

盧秀燕表示，過完年，開學的第一天開始實施「台中有鈣讚計畫」，市府提供一週一次的牛奶或豆漿給公私立幼兒園及公立國小，將有24萬學童受惠，一年的經費2.8億元，她強調為了均衡營養，小朋友只能當週領，不能隔週或者一個月一次領，可請家長及兄弟姊妹代領。

台中市政府從2月23日新學期開始，推動公私立幼兒園及公立國小一週喝一瓶鮮奶，但考慮到孩子有乳糖不耐症，因此，也可選豆漿，學童們可憑數位學生證或台中有鈣讚數位卡證。

為避免造成老師的行政負擔，因此市政府則是讓學童們直接在七大超商通路領取，只能憑證領取牛奶及豆漿，不能亂換零食，而小朋友有17種牛奶及18種豆漿可選擇。

市長盧秀燕宣布新學期將提供學童一週一瓶牛奶或豆漿，只能當週領取。(記者蘇金鳳攝)

