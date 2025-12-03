中市4億補貼公車業者 議員批換來異常發車

▲議員陳俞融質疑，交通局「公路公共運輸永續及交通平權計畫」(圖／柳榮俊攝2025.12.3)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今（3）日進行二、三讀會審查，市議員陳俞融針對交通局「公路公共運輸永續及交通平權計畫」提出強烈質疑。該計畫總經費達5.27億元，但中央補助僅佔26%，台中市庫卻需負擔高達3.9億元、約74%的經費。她批評，市府每年投入鉅額預算補貼，但公車脫班、過站不停等亂象頻傳，要求市府提出具體改善指標，不應成為業者的「無底洞提款機」。

陳俞融指出，這筆預算主要用於「市區汽車客運業營運虧損補貼」，市府既承擔近四分之三經費，理應對業者有更高掌控力。然而，根據交通局統計，台中公車異常發車及過站不停一年高達近8000件，加上駕駛態度不佳、拒載長輩等問題，已成市民負面印象。她質疑，「這4億元的納稅錢砸下去，究竟換來什麼服務品質？」並要求市府說明這5.2億元能否具體解決「駕駛荒」及尖峰時刻脫班問題。

廣告 廣告

對此，交通局長葉昭甫回應，依據「發展大眾運輸條例」針對服務性路線的虧損，市府依法須負擔相關補貼。在品質控管方面，目前已改為上、下半年各進行一次公車評鑑並公開結果。葉昭甫強調，目前台中市公車發車準點率約在95%至96%，整體而言公車服務正在進步中。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中捷運強勢成長 全線運量刷新紀錄

勿闖！大坑這些步道「全線封閉」有危險

媽祖逗陣行 中市推行動光明燈 守護長者夜安