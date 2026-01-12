中市64輛雙節公車5月起陸續汰換 市府：119輛電動公車接棒

台中市64輛雙節公車將自5月起陸續屆齡汰換，外界擔心運能不足，影響民眾行的權益。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市柴油雙節公車將於2026年5月起陸續屆齡汰換，由於雙節公車設計載客數一輛車可載141人，是一般公車設計載客數一輛60人的兩倍以上，一旦退場若市府未補全公車數量，外界擔心運量將產生缺口。交通局說明，64輛雙節公車將汰換成119輛電動公車，皆已納入2025年中央電動公車購車補助計畫中。

交通局表示，台中市64輛雙節公車將於今年5月至10月陸續屆齡汰換，為填補其相關運能缺口，維持公車運能與服務水準，市府已與各業者達成共識，雙節巴士將以至少1：1.5比例汰換成電動公車，經業者提報購車計畫書，64輛雙節公車將汰換成119輛電動公車，皆已納入2025年中央電動公車購車補助計畫中。

台中市目前有64輛柴油雙節公車營運300、309、310、310區1、310區2等路線，每日雙向共約318班次，雙節公車設計載客數每一輛可乘載141人，為一般公車設計載客數一輛60人的兩倍以上。

市議員張家銨指出，柴油雙節公車將於2026年5月起陸續屆齡汰換，預估台灣大道路廊須新購128輛以上新電動公車，並額外新增大量班次，以勉強填補其尖峰時段運能缺口。

她相當擔心恐嚴重衝擊現有台中市公車極其緊繃的服務量能，市府可能會突然調整其他公車路線尖峰班次，以支援台灣大道黃金路線，導致非熱門路線被迫大量減班，影響非黃金路線乘客的權益。

張家銨指出，雙節公車退場期限僅剩半年，要求推動引進電動雙節巴士，以維持台灣大道路廊公車運能及服務水準，確保台中市公車所有路線均能維持現有服務班次。

