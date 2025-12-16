中市STEAM教育成果展 展現跨域教學創新能量

大合照

臺中市持續推廣STEAM教育在校園的全面發展，於國立臺中科技大學舉行STEAM教學教案設計分享成果展，展示教師融合STEAM五大領域的教案作品，進行教案觀摩與交流活動。

教育局長蔣偉民指出， STEAM教育的核心觀念與12年國民基本教育課程綱要總綱所強調的「核心素養」符合，強調改變學習思維、引導孩子主動學習活用知識，多注重學習過程；教育局除了設立STEAM教育示範學校外，同時培養種子師資及協助國中小發展STEAM教師社群，積極推廣跨域整合課程。

臺中市自推動校園STEAM教育以來，持續透過課程示範、教師研習與教材租借，強化國中小教師跨域設計與創新教學能力。今年度成果展目的在於呈現市立大雅國中、北新國中、光德國中、西區大同國小、北屯區東光國小及南區樹義國小6所社群學校的教案成果、分享課堂實踐經驗，並促進教師彼此觀摩與對話，使STEAM教育在校園扎根。

國立臺中科技大學指出，今年STEAM教育推動主要延續113年度的成果，聚焦於「種子教師專業成長的深化」，規劃一系列主題式以及教案設計工作坊，形成正向的教師社群學習文化，並將AI教育元素融入STEAM課程架構中，透過Micro:bit編程組與電腦連結，記錄大數據進行分析評估，提升學習效果。另外也透過協同教學方式進行師生共學，跨出校園與國立自然科學博物館合作，將教學場域擴大。

教育局表示，為實踐聯合國永續發展優質教育目標，推廣深化科技領域課程及精神，除了與國立臺中科技大學合作外，也設置幼兒園及國中小STEAM示範學校，山、海、屯、中各區2座自造教育及科技中心，各校組成策略聯盟，培育科技教育種子師資，辦理推廣科技教育及寒暑假課程與營隊活動，兼顧教師增能與學生科技實作，以提升新課綱科技領域課程成效。