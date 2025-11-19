中市YouBike2.0明突破1700站 「里里有YouBike」進度達87％

中市YouBike2.0將突破1700站。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市自2020年底啟動「iBike倍增計畫」，YouBike2.0公共自行車系統展現驚人成長動能。交通局表示，預計在明(20)日，不僅全市YouBike2.0租賃站點將正式突破1700站，更締造了單月租借人次的歷史新紀錄；「里里有YouBike」的願景，目前進度已達到87%。

交通局表示，台中市YouBike自2014年開始試營運，根據統計數據顯示，累計總騎乘人次已高達1.18億人次，足見公共自行車在台中市的普及與成功，今年10月份的累計騎乘人次更衝上193萬次，創下歷史新高紀錄！這項數據也證明市民對YouBike2.0系統的接受度極高。

廣告 廣告

此外，YouBike2.0在今年10月17日創下最高騎乘人次6萬7730人次，而電動輔助的YouBike2.0E也在10月9日達成最高騎乘人次3770人次。

交通局指出，針對熱門站點可能出現的「無車可借」問題，市府積極督導營運廠商，採取多項嚴格措施，提升車輛調度的效率，讓市民能夠「隨時有車騎」，享受便捷、舒適的公共自行車服務。

尤其，針對國、高中等校園周邊，因使用需求尖、離峰十分明顯，交通局採取精準調度策略，透過數據分析租賃站點營運特性，同時檢視各站需求以加強調度，評估增站或增柱可行性，確保學生通勤順暢。

此外，交通局也實施不定期抽查，並透過即時回報機制並要求營運廠商立即調度車輛，確保服務品質。

交通局長葉昭甫表示，YouBike2.0租賃站即將突破1700站，以及單月193萬人次的新高紀錄，未來將持續優化站點的佈設，特別是強化與捷運、火車站等大眾運輸節點的串聯，打造「無縫接軌」的轉乘網絡。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南美館2館設YouBike站點 被控犧牲行道樹扼殺自然美學

台南YouBike2.0將再砸1.5億元 加速第2期建置 明年底前達825站

台中超巨蛋造型曝光！顛覆圓蛋設計 盧秀燕：明年秋天簽約

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

