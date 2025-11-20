中常委何鷹鷺喊統一遭藍營停職 鄭麗文反應曝光

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺，近期在抖音拍影片，不僅穿上毛澤東衣服，還公然宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，國民黨中央考紀會日前祭出停止黨職處分，也讓外界質疑黨中央要大止血。對此，鄭麗文今（20）日上午出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座-蔣中正日記讀後心得」前，被堵訪問到關於此事的想法時，她的反應也曝光了！

鄭麗文昨日與民眾黨主席黃國昌舉拜「鄭黃會」，希望藍白2026年選舉能攜手合作，受到外界關注。不過，現在各界更關注，黨員何鷹鷺因穿毛衣宣揚統一，日前遭停止黨職的事情，以及有關昨天「鄭黃會」的後續。

快新聞／何鷹鷺喊統一遭藍營停職中常委 鄭麗文反應曝光

鄭麗文（左）參加「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座-蔣中正日記讀後心得」。（圖／民視新聞）

因此，鄭麗文今日上午前往台大校友會館，要參加「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座-蔣中正日記讀後心得」前，記者們便上前堵訪問，「主席，昨天藍白會氣氛融洽，什麼時候會見前主席柯文哲？」、「怎麼看財劃法要舉債5,600億？」、「怎麼看中常委何鷹鷺喊統一被革職？」等問題時，鄭麗文皆未回應，直接搭上電梯參加活動，相關畫面也曝光。

