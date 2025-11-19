中常委何鷹鷺喊"早日統一"遭停職 綠委批雙標

政治中心／林彥君、鍾能銘 台北報導

國民黨中配中常委何鷹鷺穿著印有毛澤東人像的衣服拍抖音影片，推崇宣揚「早日統一」，引發喧然大波，國民黨考紀會昨晚以她違反黨紀，將她停職處分。綠營猛酸不敢干涉黨主席，只敢對中常委開刀，有雙標之嫌。一早何鷹鷺也親自到黨中央討公道。

國民黨中常委何鷹鷺（停職中）vs.黨工：「你聽誰說我不能來開中常會，我只是聽上面交代。」

國民黨中配中常委何鷹鷺因宣揚統一言論遭停職，一早直搗黨中央要討個公道，一度差點連門都踏不進去。

國民黨中配中常委何鷹鷺被停職，到黨中央討公道。（圖／民視新聞）





國民黨中常委何鷹鷺（停職中）vs.黨工：「通知書都還沒下來，我為什麼不能參加。」

沒看到通知書不算數，何鷹鷺堅決要參加今天下午的中常會，還直接找上考紀會主委張雅屏，兩人關起門來促膝長談一個多小時，但結果還是讓她委屈又心寒。

國民黨中常委（停職中）何鷹鷺：「第一時間發表新聞我真的...，我是有點...寒心，真的有點委屈，我們考紀會主委張雅屏，就叫我今天不要參加（中常會）。」

桃園市議員（國）詹江村：「身為陸配應該很清楚，嫁到台灣就應該要效忠，中華民國，加入國民黨，就應該要效忠國民黨。」

KMT中常委喊統一遭停職 綠委酸黨魁就能祭拜共諜

國民黨中配中常委何鷹鷺言論惹議。（圖／民視新聞）





連自家人都挺不下去，在抖音po影片大肆宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，還把毛澤東穿上身，雖然事後她火速刪文，但黨中央還是祭出處分，以違反黨紀為由停止黨職，還強調黨紀沒有模糊空間。來台30年的何鷹鷺，過去曾擔任國民黨黨代表、黃復興黨部主任，也是中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長，去年是唯一一位以中配身分當選的中常委，如今卻遭到停職。

國民黨中常委（停職中）何鷹鷺：「我為國民黨是出錢出力，所做的這些都是為了千千萬萬，台灣人民兩岸人民著想，我所做的所說的，我從來沒有威脅到，人民的生命安全。」

不滿遭停職的何鷹鷺，已提出申訴等結果，只是國民黨在這個時候大動作切割主張兩岸統一的黨員，也讓外界聯想，難道都是為了下午登場的藍白黨魁會面做準備？

立委（民）林楚茵：「標準的棄車保帥，你們的黨主席主席鄭麗文，是完全公開的第一個，講說要讓台灣人變成中國人，但是黨主席都講了這樣的話，小兵發現時機來了，要開始揭竿起義，沒想到小兵居然遭殃了。」

綠營大酸，黨主席去祭拜吳石共諜可以，黨員卻被無情切割，黨中央的雙標，也讓資深黨員心都涼了。





原文出處：KMT中常委喊統一遭停職 綠委酸黨魁就能祭拜共諜

