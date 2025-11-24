中常委何鷹鷺忽停職忽再審 國民黨黨紀有「模糊」空間？／尤榛嚴

▲國民黨處理中常委何鷹鷺考紀案投鼠忌器！（照片翻攝抖音）

尤榛嚴

國民黨中常委、中配何鷹鷺，日前在抖音拍影片，不僅穿上毛澤東衣服，還公然宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，國民黨中央考紀會立即祭出停止黨職處分，也讓外界質疑黨中央要大止血。不過何鷹鷺提出申訴、強調她應有言論自由後，副主席李乾龍稱中常會退回此案，由考紀會再行審議，何暫時保留中常委資格。此項快速轉變，不知因由如何？

這件事其實涉及程序層面、黨內紀律，以及政治考量幾個面向。以下是目前從公開媒體報導整理出的關鍵節點，以及可能的原因分析。

目前已知事實～

何鷹鷺身穿毛澤東衣、拍影片主張統一

她在抖音發布多支影片，身穿印有毛澤東肖像的服裝，並公開宣揚「早日統一」、「讓台灣回到祖國懷抱」等言論。

她同時表示自己生在「紅旗下、長在紅旗下」，強調「為人民服務」是其信念。

國民黨考紀會對她祭出停止黨職處分～

國民黨中央考核紀律委員會（考紀會）於 2025 年 11 月 18 日開臨時會議，依「黨員違反黨紀處分規程第15條」通過對她停止黨職處分。 考紀會表示，要「嚴明黨紀，並正視聽」。

何鷹鷺提出申訴～

何鷹鷺對此處分不服，前往考紀會申訴。她強調自己的言論沒有違法，也沒有危害台灣人民的生命安全。

她認為自己身為中華民國合法公民，應有言論自由。

中常會介入、退回考紀會再議～

國民黨中央常務委員會（中常會）於 11 月 19 日討論後，同意受理何鷹鷺的申訴案，並決定將案件退回給考紀會重新審議。中常會還通過一項附帶決議：在申訴期間，「原處分尚未正式生效」。也就是說，她暫時保留中常委的資格。

國民黨官方強調程序正當～

根據國民黨說法，整個處理過程是按照黨內制度辦理。中常會退回此案並不是由黨主席鄭麗文單獨下令。

考紀會也指出，他們正在按照「相關規定與行政程序」繼續辦理，將依時程再次召開會議。

黨內、外的政治壓力與質疑～

這起事件在輿論被視為國民黨「兩岸議題上紅統（親中統一）風險」的一個警訊。

綠營人士批評國民黨用這樣的處分來「止血」，但可能只是針對中層人物，核心或高層仍未被觸動。

另一方面，也有人認為如果國民黨嚴格處理此案，能展現黨紀及形象，但若處分過輕或折返，又可能被外界質疑雙標。

為什麼中常會會做出退回、保留資格的決定？幾種可能解讀，根據上述事實，以及黨內外政治動態，可以提出幾種合理推測（但不是官方全部說法）：

制度與程序考量～

中常會強調何鷹鷺提出申訴是根據黨紀程序來走，他們認為應尊重她作為中常委有申訴的權利。這反映黨中央在處理黨紀案件時，至少在程序上仍要「合法合規」。

傳統政黨若過快剝奪中常委資格、或給人「一言堂」印象，可能引起黨內反彈。中常會介入，可被視為平衡黨紀與權力核心穩定的一種方式。

政治考量 — 止血與形象控制～

國民黨明顯希望對這種「外顯親中統一言論」做出回應：停止黨職是強硬信號。這有助於向外界（尤其是中間選民、台灣社會）展示國民黨並非完全放任統一論述。 但在面對黨內中常委提出申訴後，中常會可能出於避免內部撕裂或割裂支持者的風險，尤其是那些對兩岸統一有不同看法的黨員，而選擇退回重審。換句話說：既要做出處分以示嚴肅，又不宜讓中常委權位立刻被剝奪，避免進一步激化內部矛盾。

責任與制度正當性維護～

若中常會一開始就堅持處分並剝奪中常委資格，可能被批為「領導層濫權」。退回考紀會重審，可以強調整個過程是制度化、透明、有申訴與反映機制的，而非「人治」。

這也有助於黨中央在未來面對類似爭議時，建立一套「處理框架」：公開檢舉 → 考紀會調查處分 → 申訴 → 再審。這樣既能維護紀律，也給予被處分人程序上的保障。

避免短期政治風險～

何鷹鷺身為中常委，她如果被直接剝奪職位，可能引發黨內部分人的反彈或分裂，特別是那些持較親中或統一傾向的力量。

同時，也可能觸及選舉布局。若黨在選舉季節處理不當，在兩岸溝通、統一論述上的微妙平衡，可能成為選舉話題。黨中央或許想在維持形象與控制風險間求取平衡。

也有觀點認為，這是國民黨面對兩岸統一議題敏感性的一種「政治調整」：既想安撫選民、展現黨紀、又不想完全割裂可能對統一有同情或不同解讀的黨內力量。

結論：為什麼中常會退回考紀會，讓處分暫不生效

綜合來看，中常會的決議（退回考紀會再議 + 保留中常委資格）可能是一種 折衷機制。

程序正當性：尊重何鷹鷺依制度提出申訴的權利，不草率剝奪職務。

政治平衡：一方面回應外界、維護黨紀；另一方面避免內部分裂，或過激處理損害黨內統一或形象。

形象與制度兼顧：展現國民黨有紀律但不是專斷、有制度但不是獨裁。

不過，先前國民黨考紀會通過何鷹鷺停職中常委，為何案子進了中常會時曾說「黨紀沒有模糊空間」，現在卻「模糊空間」乍現？所以此案最終處置如何殊難逆料。