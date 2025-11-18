中常委何鷹鷺抖音喊統一 國民黨：停止黨職

▲國民黨中常委何鷹鷺在抖音喊早日統一（圖／翻攝自抖音）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文的「紅統」色彩早就引發各界議論，近日國民黨中常委、中配何鷹鷺又被發現，在抖音上大談統一，還將毛澤東穿在身上，聲稱自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」。對此，國民黨考紀會今（18）日出手了，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

在鄭麗文正式就任黨主席前，何鷹鷺10月31日在抖音身穿印有毛澤東的衣服高喊，自己老家是湖北恩施，她是苗族自治州土家族自治州女孩子，她沒有改變口音，因為她生在紅旗下、長在紅旗下，走到哪裡都不能忘本，自己家鄉聲音不能改變。

廣告 廣告

不僅如此，何鷹鷺在11月6日的抖音影片中，高喊「通過努力讓台灣盡快回到祖國的懷抱」，更直呼「我們一定是屬於一個中國，這是任何人都阻止不了的，也希望我們都是中國人的信念，能讓國民黨堅定不移地走向光明、重返執政，早日回到祖國的懷抱，我希望我的努力一定能實現和平統一」。

對此，國民黨考紀會今天發布新聞稿指出，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鷺以個人名義，在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。國民黨中央考紀會今天召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

假合作真算計！鄭麗文沒要平起平坐 他曝：黃國昌正失去舞台

蕭旭岑曝鄭麗文兩岸路線！她喊：投柯志恩是挺鄭麗文「一國兩區」

最新民調「藍營支持度」變化驚人！她曝背後原因：鄭麗文做這3事