中常委何鷹鷺拍片促統遭停職 奔藍黨中央訴「委屈」

台北市 / 綜合報導

具有中配身分的國民黨中常委何鷹鷺，因為散播促統言論、遭到外界批評而被停職。 她 今（19）日現身國民黨中央，但是在準備受訪時就被其他黨工阻止。 何鷹鷺 委屈表示，國民黨第一時間出賣 她 ，還好有四面八方姊妹安慰，心裡才好受了一些。而在爭議持續延燒下，國民黨副主席蕭旭岑表示，何鷹鷺已經提出申訴，將會依規定受理。

具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺，昨（18）日遭黨中央停職，但19日他依舊現身中央黨部，走到國父銅像前準備對著鏡頭一吐為快，結果才剛準備開口就被打斷，國民黨中常委(停職中)何鷹鷺VS.國民黨工說：「你是出於中國國民黨的立場，還是什麼立場，不讓我在這裡，(大家都是這樣，因為我剛剛不知道)，你今天是代表誰。」被國民黨工阻止，因為沒有黨職，不能在黨中央內接受採訪，何鷹鷺哪能接受，當場跟黨工槓上。

廣告 廣告

國民黨中常委(停職中)何鷹鷺說：「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨，我的責任。」起因就是她身穿毛澤東上衣，發表促統言論，還嗆聲馬前總統最沒用，引發熱烈討論，讓國民黨不得不火速開鍘。

國民黨副主席蕭旭岑說：「何常委已經申訴了，那現在常會已經受理了，我想會進行一個申訴受理的程序。」國民黨中常委(停職中)何鷹鷺VS.國民黨工說：「我現在就是沒有黨職，國民黨已經把我賣給民進黨了，(沒有啦)，因為我在第一時間，昨天(18日)也感謝過媒體，很熱心地來安慰我吧。」

何鷹鷺自認受盡委屈，依黨規提起申訴，但到底能不能恢復黨職，還是維持原定處分，還有待國民黨中央，最後定奪。

原始連結







更多華視新聞報導

喊回歸祖國.轟馬英九 藍中常委何鷹鷺遭停職

國民黨開鍘！因宣揚「統一」言論 中常委何鷹鷺遭停職

藍中常委何鷹鷺穿「毛澤東衣」拍抖音 惹議後急刪影片

