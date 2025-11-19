中常委何鷹鹭申訴違紀停職處分 國民黨中常會下午處理

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委何鷹鹭近日穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，並高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，昨天被國民黨考紀會宣布違紀停職處分，今天上午她到中央黨部表達疑義並提出申訴，但仍被要求不得出席今日下午的中常會。

黨內人士指出，依照相關規定，今日下午的中常會將處理何鷹鹭的申訴案，如果中常會同意受理，全案就會退回考紀會再行研議處理，但若未獲中常會同意，何鷹鹭的停職處分就將板上釘釘，因為依照國民黨黨員考紀處分規定，除非黨員是受撤銷黨籍或開除黨籍處分，必須提報中常會通過，否則考紀會通過的考紀案就算定案。

何鷹鹭的今天上午到中央黨部表達疑義後，就待在黨部對面的咖啡廳喝咖啡，她說，會一直等到中常會的處理結果。

何鷹鹭質疑，考紀會的程序有問題，她認為，考紀會不能直接處分她，如果有違反黨紀問題，應該是在中常會上提案討論通過，並經黨主席同意後，才能送考紀會處理，而且她被停職處分，應該是內部問題，應該先做內部處理，為何在第一時間就發布新聞，這是什麼意思？「我不服！」

至於為何穿著印有毛澤東頭像的衣服拍抖音影片，何鷹鹭解釋，自己生長於「紅旗」，過去中共領導人毛澤東教導她們「為人民服務」，自己是從祖國大陸過來，「大陸是我的祖國，我現在是中華民國的合法公民」，她有言論自由，沒有違反國家法律與人民安全，只是希望兩岸和平不要戰爭，所做所言都是為了兩岸人民著想。

她還說，自己從未主張中國武力解決台灣問題，只有主張兩岸和平，況且「為人民服務」的宗旨並沒有錯，應該在台灣被發揚光大。

