中常委提醒猴子太猖獗恐成民怨 賴清德當場下這個指示

日本熊害嚴重，而台灣雖然沒有熊害，但與人類生活區重疊的台灣獼猴，已釀出日漸嚴重的「猴害」。日前立法院藍綠立委皆為此問題質詢官員，今天民進黨中常會，中常委也提出猴子事件，恐引發民怨，不料猴子議題一出，會中當場有人笑出來，身兼黨主賴清德總統指示列席行政院代表，「注意一下這件事」。

據轉述，民進黨今中常會中，中常委陳茂松跟賴清德建議，他觀察猴子問題猖獗，自己開車去阿里山，發現路邊很多猴子。政府要注意，要小心，不要變成民怨。

陳茂松此話一出，當場有列席人員笑出來。隨後中常委立委陳亭妃也補充，確實台南、嘉義山區，猴子的事件蠻氾濫、蠻嚴重。

據轉述，賴清德總統聽完中常委建議後，鎮定的指示列席的行政院副祕書長阮昭雄說，行政院去注意一下這件事。

此外，立法院部門由黨團總召柯建銘報告指出，上週財劃法覆議失敗，明天立法院有安排關於助理費的專案報告、週五包含反年改在內，因協商期屆滿，可能會，有新的進度。

行政部門報，阮昭雄表示，明天的行政院會上，會通過治水的相關預算、四年一千億，另外還有衛福部組織法，衛福部有關於要增設兒少家庭支持署、長照署等一些組織改造。

