中常委改選前哨戰 盧秀燕現身中央委員投票罕見主動發表演說

盧秀燕投票國民黨中央委員選舉，主動受訪表示是善盡黨員的職務，選賢與能，希望國民黨有好的組織服務。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨今(27)日舉行中央委員選舉，台中市長盧秀燕前往國民黨台中市黨部投票並主動發表演說，強調是善盡黨員的職務，選賢與能，希望國民黨有好的組織服務。

國民黨新任主席鄭麗文上任後，中央委員今天進改選，今年242名黨代表參選將選出190名中央委員，準備明年中常委改選，針對今年參選的黨代表人數較往年少，仍前往投票，盧秀燕表示，國民黨是一個重要的政黨，黨的組織跟結構非常重要。

盧秀燕說，身為資深黨員她善盡黨員的職務，選賢與能，希望國民黨有好的組織，好的結構，為我們國家做更大的服務。

今天國民黨中央委員選舉，全國共242名黨代表參選，台中市則有24人參選，包括立委黃仁、羅廷瑋，議員李中、里長張永漢，以及現任中常委陳俗蓉等24人。

盧秀燕到國民黨台中市黨部投票中央委員選舉。(記者蔡淑媛攝)

