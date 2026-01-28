中常委要求徵召李四川選新北 鄭麗文強調按制度進行

（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨新北市長人選遲未出爐，有中常委今天在中常會提案要求黨中央徵召台北市副市長李四川。國民黨發言人牛煦庭說明，黨主席鄭麗文強調按制度前進，並保證目前新北市協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選。

國民黨備戰年底地方縣市長選戰，包括新北、台中、新竹縣等多個地區人選未定，引發基層支持者焦慮。身兼國民黨新北市議員的中常委林金結，下午在國民黨中常會臨時提案，要求黨中央徵召李四川參選新北市長。

廣告 廣告

牛煦庭在中常會後受訪表示，很多中常委反映黨中央可以加速提名的程序，但鄭麗文在會中說得很清楚，國民黨是有制度的政黨，按照制度前進。鄭麗文也再三保證，目前新北市協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選，大家可以放心。

有關各地議員的提名規則，牛煦庭解釋，中常會也通過直轄市議員的提名辦法，原則與過去的概念一樣，以「N+1」，也就是現任席次再加1席的提名方式進行。為了鼓勵新人、青年參選，也有若干加權，跟過去模式一樣。大家都同意這樣的制度可長可久，若每屆都更動，反而無法建立公信力。

牛煦庭說明，直轄市議員選舉提名，按照正常程序與辦法規定，相關地方黨部仍保有因地制宜的彈性與處理空間。

此外，有黨員向國民黨中央考紀會檢舉，有意參選台北市議員的前國民黨副發言人賴苡任，「出賣」前台北市黨部主委黃呂錦茹，違反黨規定。牛煦庭強調，一切依照程序、制度辦理。按照規定，先交由地方黨部的考紀單位做案情釐清與調查，再送交中央考紀會審議。（編輯：萬淑彰、張若瑤）1150128