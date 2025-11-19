中常委高喊「統一、回歸祖國」！遭國民黨停職怒嗆：沒說武統

政治中心／張予柔報導



國民黨中常委何鷹鹭近日在抖音上穿著印有毛澤東頭像的上衣，在鏡頭前高調主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」、「早日統一，是我的責任」。影片曝光後引起外界強烈反彈，國民黨考紀會昨晚通過決議，以違反黨紀為由，對何鷹鹭祭出「停止黨職」處分。這是新任黨主席鄭麗文上任後首度處理黨內高層的紀律案件，也讓國民黨過去在兩岸議題上的模糊空間，再度引起大家關注。





國民黨中常委何鷹鹭在抖音影片中強調，自己的責任就是讓「台灣回到祖國懷抱」。（圖／翻攝自TikTok）

何鷹鹭在影片中刻意強調自己「生在紅旗下、長在紅旗下」，並自豪地穿上毛澤東圖樣服飾，表示這象徵「為人民服務」的精神。她聲稱，自己在台灣的使命，就是向民眾宣導「祖國的誠意與善意」，並強調統一是她「義不容辭的責任」。然而，影片中多次出現推崇中共領導人與統一論述，引發外界撻伐。

穿毛澤東衣高喊「統一、回歸祖國」！中常委遭國民黨「停職」怒嗆：又沒說武統

國民黨對何鷹鹭祭出「停止黨職」處分，她對處分不滿提出正式抗議。（圖／民視新聞）

國民黨考紀會火速開鍘，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，予以何鷹鷺停止黨職處分。對此，何鷹鹭並不服氣，直言自己「又沒有說武統」，認為黨中央未依程序處理，形同未審先判。她指出，身為中常委，若涉違紀，應在中常會提案後再由考紀會審查，而非僅以新聞稿宣布，她強調將親赴黨中央說明，對處分提出正式抗議。國民黨方面則強調黨紀沒有模糊空間。





