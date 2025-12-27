中年健檢18％脂蛋白超標 反映心血管風險

醫師楊焜斌建議，中年及高風險族群應定期檢測Lp(a)，掌握心血管風險。（新營醫院提供）

記者翁聖權∕台南報導

衛福部新營醫院於健康檢查服務中新增Lp(a)檢測項目，對45～60歲的44名受檢者分析，發現約18.18%（8位）患者Lp(a)水準超出標準值（>34mg/dL），反映中年族群存在未被充分察覺的心血管風險。

新營醫院指出，Lp(a)是一種由肝臟合成且高度受遺傳影響的脂蛋白，國際研究證實其升高與動脈粥狀硬化、心肌梗塞、中風及主動脈瓣疾病風險密切相關。院長莊毓民強調，傳統健康檢查多集中於LDL及三酸甘油脂；而Lp(a)是不可忽略的新興心血管危險指標，應積極納入風險評估中。

廣告 廣告

新營醫院引進Inclisiran是一種創新siRNA皮下注射降膽固醇藥物，半年注射1次，主要有效降低LDL-C，提升治療順從性。雖然Inclisiran對Lp(a)約有10～25%的輕度下降效果，對於降低總體心血管風險仍有幫助，但其主要功效仍在於降LDL-C。

心臟科醫師楊焜斌建議，中年及高風險族群應定期檢測Lp(a)以掌握心血管風險，並配合血壓、血糖及LDL-C等指標的全面控制。他表示，生活方式調整與傳統治療血脂藥物如statin、ezetimibe等對Lp(a)影響有限，透過有效降脂治療及整體風險管理，能顯著減少心血管事件。

由於Lp(a)濃度穩定且難以通過生活型態改善，新營醫院呼籲家族中有早發心肌梗塞或中風等病史者，以及高風險患者與醫師討論是否進行Lp(a)檢測。早期發現高Lp(a)並配合全方位心血管風險控制，可有效降低動脈粥狀硬化及心血管疾病發病率。