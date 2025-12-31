中年出現這6種情緒徵兆？英國最新研究：老後失智風險恐上升

進入超高齡社會，失智症人口未來只會持續增加。失智症多半被認為和腦內類澱粉蛋白沉積、腦部血管異常有關，但近期研究也發現，若中年族群出現特定憂鬱症狀，可能是老後失智症找上門的警訊。

除了基因、環境、生活型態等因素，中年憂鬱更容易讓人失智？

近期醫學期刊《刺胳針》一篇出自倫敦大學學院（UCL）的研究指出，如果在中年期間出現「注意力不集中」，以及「自信心低落」等憂鬱症症狀，日後隨年紀增長，罹患失智症的風險也會跟著上升。

英國研究：6大憂鬱症狀，恐增老年失智風險

該研究屬於前瞻性的世代研究，針對過往涵蓋5,811名、35～55歲英國公務員進行分析。發現在為期平均22.6年的追蹤期中，有586人陸續罹患失智症，佔10.1%。

該研究得出，日後容易得到失智症的中年族群，通常有幾個憂鬱症症狀：

1. 自信心低落：在中年時對自己自信心低落的人，未來罹患失智症的風險增加了51%，是6項憂鬱症症狀中影響最大的一項。

2. 無法面對問題：表示自己無法面對問題的人，日後罹失智症的風險增加49%。

3. 難以感受到他人的溫暖及情感：難以感受溫暖者則將增加44%的失智症風險。

4. 經常緊張不安：平時容易情緒緊張，未來可能提升34%失智症風險。

5. 對完成工作方式不滿意：自我要求較高，往後罹患失智症的機率也會提高33%。

6. 注意力不集中：中年時期開始出現注意力難以集中的情況，有可能增加29%的失智症風險。

這些自信心低落、難以面對問題或難以感受他人情感的症狀，可能是早期神經退化及人際連結受損的指標，且獨立於APOE ε4基因型、心血管疾病及其他生活型態因素。

憂鬱可能伴隨失智風險，但不能直接劃上等號？

根據全球知名的醫學資訊網站與學術新聞平台《今日醫學新聞（Medical News Today）》報導，美國內華達州精神科醫師博穆得斯（Richard A. Bermudes）認為，自信心低落及難以專注等症狀，是患者的腦迴路開始產生變化，代表著大腦無法以最佳狀態運作，是未來出現失智問題的警訊，不應該單純視為情緒症狀而已。

不過，該研究第一作者法蘭克（Philipp Frank）表示，這項研究雖然可以看出失智症風險上升，與部分憂鬱症的症狀相關，「但得到失智症，不能直接與憂鬱症診斷直接掛鉤。」

因為除了研究列出的6項症狀外，情緒低落、睡眠障礙等憂鬱症常見症狀，未被證明與失智症風險增加有直接相關。因此，不是所有的憂鬱症患者都一定會有較高的失智症風險。

雖然如此，但該研究的結果仍對日後失智症在「精準介入」面向上，有一定的幫助。

未來在臨床，或許可藉由相關常規症狀評估，幫助醫師在出現憂鬱症狀的中年患者中，揪出失智症高風險群，儘早讓他們開始治療。

