中年危機？40歲不想打電動了怎麼辦 網友神回：玩股票更爽

一名40歲網友驚覺對電玩失去興趣，引發PTT網友熱烈討論與共鳴。（示意圖／Pixabay）

打電動是不少人放鬆心情的休閒選項，無論學生或上班族皆然。不過近日一名網友在PTT發文分享，自己剛滿40歲，卻突然對電玩興趣全失，連新遊戲都提不起勁。他好奇是否年齡增長會影響對娛樂的喜好，沒想到引來大批網友熱烈回應，紛紛分享自身經驗與觀察。

這名網友在PTT Gossiping板上以「對打電動完全沒興趣了，怎辦」為題發文，透露最近購入兩款新遊戲，卻都玩不到幾個小時就失去耐性，完全提不起勁。他不禁懷疑，是不是年過40之後，對遊戲和影視作品的興趣會逐漸下降。

廣告 廣告

貼文引發大量討論，不少網友表示這是正常現象。「年紀到了，自然會轉向其他事物」、「不只是電玩，人老了對很多東西也會失去熱情」、「現在娛樂太碎片化，很難再像年輕時那樣專心打電動好幾個小時」。也有人指出，「小孩玩大人創作的世界很快樂，但老人還在玩年輕人設計的東西，就比較難投入情感了。也許到了這年紀，該輪到你創造世界，讓年輕人來玩」。

也有不少人分享自身經驗，建議原PO不需執著於是否還對遊戲有興趣，而是順勢轉換休閒方式。「我也是，後來改玩股票」、「玩期貨比電玩刺激多了」、「不如把時間拿來運動或追劇」、「其實追動畫反而讓我比較放鬆」、「能戒掉遊戲算是進步，生活方式自然轉變了」。

不少回應認為，人生階段不同，對娛樂的需求和熱情也會跟著改變，這不代表退化，而是一種轉化。從單純的遊戲玩家，轉為尋找更符合自身節奏與目標的新興趣，是許多中年族群面臨的自然過程。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

余家昶今辦告別式將入忠烈祠 國旗蓋棺致最高敬意

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

超市外被要錢！他見老翁「挑食物1動作」鼻酸 網：看了好難過