中年危機？40歲突對電玩沒興趣 網共鳴：改玩這幾樣「更刺激」

許多男性年輕時迷電玩，常熬夜打電動，過了40歲卻對遊戲興趣缺缺。（示意圖／pixabay）

曾幾何時，打電動是無數男性的靈魂避風港，但步入不惑之年後，這扇窗似乎悄悄關上了。近日在 PTT 八卦板（Gossiping）上一篇關於「40 歲後對電玩喪失熱情」的貼文引發熱烈迴響。原 PO 控訴即便買了新款大作，玩不到幾小時就感到疲憊與無聊，懷疑自己是否陷入了「娛樂性衰退」。對此，網友們展開了一場關於人生階段與腦內多巴胺轉向的深度討論。

為什麼不再好玩？「創作者」與「玩家」的身分錯置

許多資深網友指出，40 歲對遊戲失去興趣並非個案，而是心理發展的必然過程。一名網友精闢分析，孩童與青年時期，我們滿足於「在別人創造的世界中探險」；但當來到 40 歲，人類的本能會驅使你去「創造自己的世界」。他認為，如果到了這個年紀還在玩年輕人設計的遊戲，會因為缺乏參與感而難以投入，這正是該轉向建立事業或家庭經營的信號。

也有網友指出，現代娛樂環境過於破碎，比起需要動輒投入 50、100 小時的 3A 大作，中年人的體力與專注力更傾向於快速獲得反饋的資訊，這也是導致「電子失能」的主因。

許多網友表示，股票才是大人玩的遊戲，看著數字跳動起伏，比打電動更刺激。（示意圖／PIXABAY）

尋找「真人的刺激」：股票、期貨成中年人的成人遊戲

在留言區中，最引人注目的神回覆莫過於休閒重心的移轉。不少過來人直言，電玩的數字跳動終究是虛擬，而「現實世界的紅綠數字」才叫真正的刺激。

網友紛紛推文勸進「金融修羅場」：「改玩股票後，電玩根本索然無味」、「玩期貨那個心跳速度，比打任何魔王都還要快」。對於中年族群而言，資產配置與市場博弈帶來的多巴胺分泌，往往遠勝於擊敗虛擬怪物的成就感。

另一派網友則建議將時間投入體能管理，「當你發現握力與深蹲數據在成長，那種對身體掌控的快樂，比升級遊戲角色更實在」。

心態轉化：這不是退化，是生活重心的「質變」

許多精神科醫師曾在針對「職場壓力」與「興趣喪失」的專欄中提到：戒掉遊戲或對影視作品失去興趣，其實是一種生活方式的自然轉變。中年人對時間的敏銳度提高，會潛意識過濾掉「低報酬」的娛樂，轉向動畫追劇（被動接收）或實體運動（身體健康報酬）。

台灣「初老族群」在數位時代的隱含著焦慮與轉型，40 歲不再打電動，並非失去了赤子之心，而是對於「成就感」的定義產生了質。正如網友所言，「能放下搖桿是種進步」，代表大腦正引導你將精力專注於更符合當前生命目標的事務上。

