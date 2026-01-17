中年失眠危機 心血管風險增

台中一名52歲林先生是科技公司中階主管，長期輪班與壓力，讓他每天凌晨2、3點醒來，再也睡不回去。他開始心悸、血壓升高，情緒低落卻說不出口，某天清晨，他突然胸悶倒下，診斷為心肌缺氧。醫師發現，真正的關鍵不是抽菸或飲食，而是長達5年的嚴重睡眠障礙、男性更年期。

精神科醫師楊聰財指出，最新的科學研究顯示，睡眠不再只是「休息夠不夠」的問題，而是直接影響心臟、代謝、免疫與情緒系統的關鍵因素。長期入睡困難、夜醒頻繁或清晨過早醒來，都會引發慢性發炎反應，使心血管疾病、中風、糖尿病與肥胖風險明顯上升。睡得愈差，風險愈高，睡眠良好，反而能抵銷部分其他不利因子。

楊聰財說，女性進入更年期後，雌激素快速下降，失去原本對血管的保護效果，同時更容易出現熱潮紅、夜汗、焦慮與睡眠呼吸中止症。睡不好不只是「累」，而是讓血管長期處於高壓與發炎狀態，心臟負擔大幅增加。

男性同樣會隨年齡出現睪固酮逐漸下降的現象，醫學上稱為「男性更年期」或「遲發性性腺低下」。

楊聰財表示，這種變化較慢、較隱匿，卻會影響睡眠深度、肌肉量、情緒穩定度與專注力，常被誤認為只是壓力或老化。睪固酮的分泌需要深層睡眠，而睡不好又進一步降低荷爾蒙，導致疲倦、易怒、代謝變差、心血管與憂鬱風險同步上升。

「睡眠不足，等於每天都在透支生命」。楊聰財提醒民眾，改善睡眠，是對生命最基本的尊重與照顧。不論男女，只要進入中年，睡不好都不是小事，而是身體發出的求救訊號，應向專業人員求助。