



64歲王姓家庭主婦受失眠之苦長達7年，幾乎需躺超過1小時才能入睡，且常於凌晨3至4點醒來就無法再度入眠，必須開電視讓自己疲勞才能睡著。因不願長期依賴安眠藥，該名婦人轉而尋求中醫治療，經台南市立醫院中醫部江驊修醫師四診辨證後，判斷其失眠主因為長期「肝鬱氣滯」。治療約2個月後，王女士能在10分鐘內入睡，並一覺到天亮，成功擺脫多年失眠困擾。

江驊修醫師表示，肝臟與人的精神、意識、調節密切相關因而中醫有「肝藏魂」之說，若肝失疏泄，魂不安則容易導致失眠。針對因肝鬱氣滯所致的睡眠障礙，治療上以疏肝理氣為主，開立柴胡、香附、鬱金等中藥進行調理，並搭配針灸太衝穴、合谷穴、神門穴、內關穴等穴位，協助平衡體內氣機。

廣告 廣告

王女士接受約1個月的中藥與針灸治療後，入睡時間已縮短至約20分鐘，半夜醒來次數明顯減少；持續治療2個月後，目前已能快速入睡並維持整夜熟睡，睡眠品質大幅改善。

江驊修醫師表示，造成失眠的原因相當多元，包括經常熬夜、作息不規律、生活壓力大、個性容易緊張或憂鬱、咖啡與酒精攝取過多、3C產品過度使用，甚至其他疾病、環境因素或藥物副作用等，所以失眠常也容易反覆發生。從中醫觀點來看，失眠與五臟六腑皆有關聯，任何臟腑失衡都可能干擾睡眠。研究顯示，長期失眠不僅影響生活品質，也會增加罹患糖尿病、心血管疾病、癌症，以及認知與記憶功能下降等慢性疾病的風險，民眾不可輕忽。

日常保健方面，江驊修醫師建議，民眾可自行按摩百會穴及其前後左右各一寸（約一個拇指寬度）的四神聰穴，每次約5至10分鐘，有助於放鬆身心、改善睡眠。此外，睡不著時不宜勉強入睡，應減少反覆思考過去或擔憂未來；睡前2小時避免使用3C產品，中午過後避免攝取含咖啡因食物，並養成規律運動習慣，皆有助於提升整體睡眠品質。

更多新聞推薦

● 中年婦女失眠7年難入睡 中醫疏肝理氣助好眠