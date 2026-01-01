中年婦膝蓋卡卡 竟長5公分「貝克氏囊腫」壓迫血管神經

一名50歲女性患者摸到右腳膝窩有顆腫塊，上下樓梯、蹲跪時出現壓迫感，嚴重時還伴隨麻木感。她求診中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁，經診斷為貝克氏囊腫，膕窩囊腫約5公分。

一名50歲女性患者摸到右腳膝窩有顆腫塊，上下樓梯、蹲跪時出現壓迫感，經診斷為貝克氏囊腫。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

經醫病溝通後，患者接受微創膝關節鏡手術治療，手術約30分鐘，術後隔天即可下床活動，兩天後順利出院。骨科醫師陳威仁表示，貝克氏囊腫常見於中高齡族群，主要與退化性膝關節炎伴隨。

陳威仁說明，成因是關節腔內關節液過多，也就是膝蓋積水，過多的關節液因膝內壓力過大，經由膝關節後方的單向閥門流出，堆積在膝窩後方，形成一顆水球。大部分患者都是自己突然摸到腫塊而擔憂就診，但卻沒有任何疼痛不舒服。

陳威仁指出，即使有輕微不適感，若症狀輕微，建議先休息、減少過度蹲跪造成膝關節的負擔，囊腫大多會隨著時間自然吸收而縮小。然而，若囊腫持續存在或反覆發作，可考慮先以抽吸治療緩解症狀。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁。（圖／中國醫藥大學新竹附設醫院）

陳威仁表示，若囊腫持續變大，除了影響蹲跪、走路，嚴重時甚至會壓迫血管及神經，引起麻木、血液循環不良。如發生此種情況，甚至腫脹感加劇，則建議手術治療。

陳威仁說明，傳統手術需在後膝窩開較大的傷口切除囊腫，傷口疼痛度較高、疤痕較明顯也容易造成疤痕攣縮，影響關節活動度。以微創膝關節鏡手術，僅需3至4個小傷口，即可引流囊腫、清除囊壁，並可同時檢查關節腔內其他病灶，復原快、疼痛少、疤痕小，大幅降低術後對日常生活的影響。

陳威仁提醒，貝克氏囊腫雖屬良性腫瘤，但若反覆疼痛、影響行動，甚至造成神經、血管壓迫，建議及早就醫檢查，釐清是否伴隨退化性關節炎或半月板損傷。平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。

