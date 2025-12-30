「中年就是開始練習放下！」牙壞了就補，錢賺了要花…老黑：不要跟風追潮，因為那是你的人生
編按：老黑，台灣第一代FIRE實踐家，45歲退休，近20年來不但沒破產，還能常出國旅遊。他近日分享：「擁有錢財的唯一目的是使用它。」
中年不是老，而是開始練習放下。身體像中古車，有問題就該修，錢賺了就該花，不必囤積焦慮和牙痛。真正的樂活，是活成自己喜歡的樣子，這才是最好的傳承。
擁有錢財的唯一目的是使用它
經歷過台灣經濟奇蹟的中老年人，是現今社會擁有財富最多的一群人，多已退休，有閒錢多少做點投資，隨時間積累，即使沒工作，資產不減反增。
照說可以好好享受一下，但因節儉成性，非必要的錢花不下手，但如果是小孩表達孝心，出資招待旅遊，吃大餐，住五星酒店，做父母的大都欣然接受。
上一代花不完的錢自然成為遺產留給下一代，華人世界習慣用金錢交流表達親密感，關心，乃至權勢，地位，看似一團和氣，但其實牽扯到錢的關係很容易變味。
社會發展至今，有比用錢更合適的方法表達親情，例如上一代提供下一代良好教育，尤其身教言教，下一代多陪伴和多和上一代交流等。
至於錢，有句話說「擁有錢財的唯一目的是使用它」，能夠在有生之年花辛苦賺來的錢擴展經歷，為何不花？為何要假他人之手花？真的要資助子女，何不趁他們最需要時提供，而要等到往生後才留遺產？
▲老黑與妻子合影。45歲退休後，兩人到處旅遊享受樂活人生。（圖／翻攝自老黑看世界臉書）
不生小孩又怎樣
我是頂客族，在同齡世代中，是比單身不婚還稀有的族類，過去有人問為何不生小孩？我的回答是：這是我和老婆的共同選擇！如再問家裡長輩沒意見嗎？我的回答是：有啊！so?
有趣的是，早期提問者大都帶著質疑或負面口氣，近年則較偏中性或甚至欽羨態度，畢竟時代不同了，現在不婚不生已快成社會主流，也較少有人問別人為何不生小孩。
如果是正在考慮是否生小孩的年輕人提問，我的回答會審慎許多，我會請他／她想清楚為什麼要或不要小孩，適合別人的不見得適合自己，他人意見只能參考，要由兩人一起承擔後果。
頂客族從過去被人形容為自私，懶惰，到現在被人用正面眼光看待，改變的不是人，是環境。
不管下一代如何選擇，上一代不需生氣沮喪，因為那不是你的人生，年輕人不要人云亦云，跟風追潮，因為那是你的人生！
中古人生，修修補補最實在
我的牙齒不好，有許多植牙，前陣子牙齦怪怪的，咀嚼無力，做為一個吃貨難以忍受，跑去看牙醫，本想吃點藥就好，結果被宣判最壞結果：牙基淘空，要將現有牙齒拔除，再花一年補骨，最終植上新牙，不是一顆，是一排。
這下可好，花錢就算了，破相也算了，又不是靠臉吃飯，但接下來一年口腔半邊破一個大洞，那該有多不舒服啊！
從宣判到手術有兩週時間，心情七上八下，老婆看我焦慮，勸我面對現實，她說又不是重病，時間一到就去把嘴巴張開任人擺佈，日子過得比想像中快，沒多久又會是一個鐵錚錚的牛排殺手。
想想也是，年輕時只要努力必有回報，多運動身體就會好，少吃就能變瘦，小傷病不看醫生都能自癒，過了中年一切只能「延緩」，就像中古車，有問題只能修修補補，再努力保養也不可能越開越勇。
悲觀如我為了只能半邊吃東西傷感，樂觀如老婆為了還能半邊吃東西慶幸，看來我得改變心態，接受能修能補的都是小事，不能修補就得放下，同時，別想太多，時間一到，乖乖去找牙醫任人宰割！
作者簡介_老黑（田臨斌）
1960年生於台北，任職殼牌（Shell）石油22年，曾外派澳洲和中國大陸等地。45歲事業頂峰之際，放下工作，移居南台灣，積極經營退休樂活人生。
離開職場後，除了找到對寫作的熱情，還考上街頭藝人證，在愛河邊以吉他彈唱英文老歌，並和另一半攜手從事包括郵輪在內的各種旅行，且將旅行經歷及生活體驗和讀者朋友分享。
本文獲作者授權轉載，原文出處1、原文出處2、原文出處3
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
50歲裸辭底氣：房產+被動收入！狄志為將7成時間留給自己，打造「不用再為明天擔心」的熟齡人生
為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖
她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 52
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 13
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 4
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 508
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 6
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 74
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 97
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 1 天前 ・ 25
CPB熱身賽開打！球員竟在回放挑戰對鏡頭「比中指」！網評：還不到二軍水準
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽(CPB）將於元旦正式開打，29日先進行熱身賽，由廈門海豚與深圳藍襪交手，不過台灣網友卻發現，不僅在轉播過程中出出現播報錯誤，就連字卡顯示方式都看起來有點「奇怪」，甚至還有球員在「視頻回放」時在直播中對鏡頭比出「中指」的不雅手勢，同時台灣網友也認為，整體聯賽看起來還不到台灣二軍水準，頂多只到大學聯賽。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 1
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 398
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 66
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 86
南亞科、群聯都噴！記憶體只剩它還在地板？法人點名「這檔」要哭了：股價還在百元初頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近期火力全開，從製造端的南亞科（2408）、華邦電（2344），到IC設計的群聯，模組廠威剛、創見，以及封測族群力...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
批賴清德「國家詐騙隊長」民眾黨限24小時道歉「否則明將提告」
賴清德總統日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪，並於昨晚首播；面對藍白提彈劾案，賴稱令人費解，批評在野公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者、擁抱中共國家主席習近平，卻要彈劾民選總統。對此，民眾黨主席黃國昌29日痛批，民眾黨何時讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平？限賴清德24小時內道歉，否則將於明早對賴提出民事告訴。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 298
2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運
2026年市丙午馬年，彰化埔鹽紫竹觀音宮提醒，2026年將迎來「赤馬紅羊劫」的罕見天象，廟方日前發文分享，明年整體運勢走向為「主動者有機會，但衝動者易付出代價」，各生肖宜掌握節奏，同時點名「虎、狗、羊、豬」4生肖財運旺，可以把握機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話