「中年就是開始練習放下！」牙壞了就補，錢賺了要花…老黑：不要跟風追潮，因為那是你的人生





編按：老黑，台灣第一代FIRE實踐家，45歲退休，近20年來不但沒破產，還能常出國旅遊。他近日分享：「擁有錢財的唯一目的是使用它。」

中年不是老，而是開始練習放下。身體像中古車，有問題就該修，錢賺了就該花，不必囤積焦慮和牙痛。真正的樂活，是活成自己喜歡的樣子，這才是最好的傳承。

擁有錢財的唯一目的是使用它

經歷過台灣經濟奇蹟的中老年人，是現今社會擁有財富最多的一群人，多已退休，有閒錢多少做點投資，隨時間積累，即使沒工作，資產不減反增。

照說可以好好享受一下，但因節儉成性，非必要的錢花不下手，但如果是小孩表達孝心，出資招待旅遊，吃大餐，住五星酒店，做父母的大都欣然接受。

上一代花不完的錢自然成為遺產留給下一代，華人世界習慣用金錢交流表達親密感，關心，乃至權勢，地位，看似一團和氣，但其實牽扯到錢的關係很容易變味。

社會發展至今，有比用錢更合適的方法表達親情，例如上一代提供下一代良好教育，尤其身教言教，下一代多陪伴和多和上一代交流等。

至於錢，有句話說「擁有錢財的唯一目的是使用它」，能夠在有生之年花辛苦賺來的錢擴展經歷，為何不花？為何要假他人之手花？真的要資助子女，何不趁他們最需要時提供，而要等到往生後才留遺產？

▲老黑與妻子合影。45歲退休後，兩人到處旅遊享受樂活人生。（圖／翻攝自老黑看世界臉書）

不生小孩又怎樣

我是頂客族，在同齡世代中，是比單身不婚還稀有的族類，過去有人問為何不生小孩？我的回答是：這是我和老婆的共同選擇！如再問家裡長輩沒意見嗎？我的回答是：有啊！so?

有趣的是，早期提問者大都帶著質疑或負面口氣，近年則較偏中性或甚至欽羨態度，畢竟時代不同了，現在不婚不生已快成社會主流，也較少有人問別人為何不生小孩。

如果是正在考慮是否生小孩的年輕人提問，我的回答會審慎許多，我會請他／她想清楚為什麼要或不要小孩，適合別人的不見得適合自己，他人意見只能參考，要由兩人一起承擔後果。

頂客族從過去被人形容為自私，懶惰，到現在被人用正面眼光看待，改變的不是人，是環境。

不管下一代如何選擇，上一代不需生氣沮喪，因為那不是你的人生，年輕人不要人云亦云，跟風追潮，因為那是你的人生！

中古人生，修修補補最實在

我的牙齒不好，有許多植牙，前陣子牙齦怪怪的，咀嚼無力，做為一個吃貨難以忍受，跑去看牙醫，本想吃點藥就好，結果被宣判最壞結果：牙基淘空，要將現有牙齒拔除，再花一年補骨，最終植上新牙，不是一顆，是一排。

這下可好，花錢就算了，破相也算了，又不是靠臉吃飯，但接下來一年口腔半邊破一個大洞，那該有多不舒服啊！

從宣判到手術有兩週時間，心情七上八下，老婆看我焦慮，勸我面對現實，她說又不是重病，時間一到就去把嘴巴張開任人擺佈，日子過得比想像中快，沒多久又會是一個鐵錚錚的牛排殺手。

想想也是，年輕時只要努力必有回報，多運動身體就會好，少吃就能變瘦，小傷病不看醫生都能自癒，過了中年一切只能「延緩」，就像中古車，有問題只能修修補補，再努力保養也不可能越開越勇。

悲觀如我為了只能半邊吃東西傷感，樂觀如老婆為了還能半邊吃東西慶幸，看來我得改變心態，接受能修能補的都是小事，不能修補就得放下，同時，別想太多，時間一到，乖乖去找牙醫任人宰割！

作者簡介_老黑（田臨斌）

1960年生於台北，任職殼牌（Shell）石油22年，曾外派澳洲和中國大陸等地。45歲事業頂峰之際，放下工作，移居南台灣，積極經營退休樂活人生。

離開職場後，除了找到對寫作的熱情，還考上街頭藝人證，在愛河邊以吉他彈唱英文老歌，並和另一半攜手從事包括郵輪在內的各種旅行，且將旅行經歷及生活體驗和讀者朋友分享。

本文獲作者授權轉載，原文出處1、原文出處2、原文出處3

