中年就有輕度高血壓 失智風險增45％

很怕失智症上身嗎？提醒您一定要好好控制血壓，即使輕度的高血壓也不要輕忽，據最新刊登在《歐洲心臟期刊》的研究指出，35歲到55歲的中年人若已經有輕度高血壓，未來發生失智的風險較一般人增加45％。

英國倫敦大學學院以8639位年齡介於35到55歲的公務人員為對象，追蹤時間長達32年，期間每6年就為他們進行血壓量測和健康等相關檢查，研究發現當這些人收縮壓和舒張壓各達到130和80毫米汞柱時，罹患失智症的機率就提高45％，而且若血壓越高，風險越高。這和2年前刊登在《中風醫學期刊》中的研究，青壯年族群的血壓比正常值增加20毫米汞柱時，罹患血管性失智的風險就提高62％的結果不謀而合。

研究人員指出，約有33.3％的成年人有高血壓，一般認為收縮壓高於140毫米汞柱、舒張壓達90毫米汞柱時，才算是高血壓；但這個研究發現，收縮壓高於130毫米汞柱就有風險，所以，建議血壓最好控制在120和80毫米汞柱之內，比較安全。

