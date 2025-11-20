中年後明明不缺錢，卻總「窮緊張」！心理師揭「金錢焦慮」陷阱：關鍵不是錢，而是掌控感





自從堂姐家買了特斯拉之後，阿娟看先生愈看愈礙眼，覺得家裡什麼都不如人，他卻一副從從容容、悠悠哉哉，憋在心裡想要罵他一聲沒出息。

阿娟理智上知道家裡財務沒問題，但她就是無法停止煩惱錢的問題，尤其過了中年之後焦慮愈來愈嚴重，生活看似安穩但實際上並不舒坦。

中年人的金錢焦慮，不單單是口袋多深多淺這麼簡單，它牽涉到內心更深之處，那些關於「我是誰」等終極的生存焦慮議題。

價值觀顯露一個人的生活態度

觀察身邊的人，概括可區分4個主要態度：

●金錢為王：相信有錢才有力量，錢就是身分代表。 ●金錢迴避：不愛處理財務問題，不主動看帳單、不記帳、不談薪水、不借貸、不投資，但容易拖延帳單，只想「順其自然」，信奉有多少，花多少。 ●金錢謹慎：謹慎處理金錢問題，「一個錢打九個結」堅持錢要花在刀口上，重儲蓄，重視未來更甚於現在。 ●金錢享樂：講究品質、注重「有沒有爽到」，愛面子，重享受、偶而衝動消費。

不管是哪一態度類型，到中年時都會碰觸到「這輩子就這樣了？」的大哉問。

如果對當下生活滿意，能坦然面對這個答案，就不構成問題。如果是內在有所不滿，那外在的條件豐盈與否，都無法真正填補那個空洞。

對錢的態度，藏著不安

人對金錢的態度，年輕時就有雛形，但隨著年紀增加，原有特質被放大：

● 把金錢當成是身分象徵的人，攀比他人的成就，恐懼自己比輸了，不被當一回事，害怕自己沒有價值，錢在生活中的權重被加重。 ● 對未來焦慮的人，隨著身心漸衰，未來越不可控，越想抓緊能夠控制的部分，而金錢就是最具體的控制工具。 ● 迴避金錢和享樂型的人，錯過累積財務成果，讓現實的壓力更大。

尤其，曾經歷過金錢不安經驗的人，如父母為錢吵架、負債、過度吝嗇、用錢無度等，這些早期經驗累積的情緒，讓他們在日後遇到和金錢相關的問題，一旦出現類似線索時，舊有的焦慮記憶會被重新勾動。

金錢就是權力

阿娟成長過程，父母總是為錢吵架，媽媽嘲諷父親讓家人「窮到連鬼都怕」。

後來家裡經濟改善，但爸爸總認為「沒有錢，什麼都是假的」，常罵孩子們「要花我的血汗錢，花到什麼時候？」

無形之中，阿娟學到了「金錢就是權力」，有錢說話才會大聲，才有存在的價值。

現在阿娟來到父母當年財務衝突最激烈的年齡，本來就怕沒錢會被瞧不起的心情更常出現，不想再碰觸那種低自尊、丟臉的感受，理智上知道狀況不糟，但舊有的金錢記憶常來翻攪，情緒上仍難以放鬆。

對於內在的焦慮，阿娟自己也說不清楚；來自不同成長經驗的先生，就更無法理解太太的「窮緊張」。

先生愈是一派輕鬆，就愈激起阿娟的不安，而這不安變成對他的無名火，畢竟生氣的感覺是比較容易散發出來。

具體面對金錢，才能重拾掌控感

金錢焦慮的核心是失去控制感，建議透過自我對話與練習，取回生活的控制感，降低焦慮：

● 確切釐清自己的現實財務狀況

藉由自我提問，釐清現實的問題；

「我現在有多少財產？(或負債)」 「我想過的生活，需要多少錢？」 「在現在與理想的財務數字之間，還差多少錢？」 「我有什麼方式可以補足理想與現實財務之間的差額？」

當你不清楚自己到底「缺少」多少金額時，匱乏的感覺會被無限放大，數字愈具體，愈能讓人心中有譜，自己要面對的是什麼。

● 減少比較，從「賺取」改為「分配」心態

「有錢」、「沒錢」是被比較出來的，人比人氣死人，減少向外看他人的多寡，專注在自己身上。

當感受到焦慮時，把目光從自己「還缺少的」，轉為點數「已經擁有的」。

作家老黑曾提過，中年之後對財務的態度應該從「賺取」改為「分配」，我非常認同這樣的觀點。

盤點擁有的，並決定如何使用，這種態度讓人可具體計畫執行自己的想要，減少無謂的內耗。

● 重新審視成功的定義

藉由自我對話，了解自己真正在乎的到底是什麼：

「如果沒有錢的壓力，我的成功人生會是什麼樣子？」 「人生中有哪些開心的時刻，那些時刻是什麼帶來的？」 「我有什麼具體想要的目標嗎？這個目標是為了自己，還是為了他人期待？」

藉由不斷地自我對話和練習，撥開金錢的表象，直視並滿足內在需求，在這循序漸進的過程，降低金錢焦慮同時也讓自己更完整。

