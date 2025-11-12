中年後最高級的處世之道：別再讓「生氣」耗盡你的福報！真正的智慧，是把時間留給「爭氣」





初相識，大家會以為她是個不喜歡社交的主管，但相處久了就會發現，跟她共事很舒服：沒有居高臨下的壓迫感，也沒有「我們不熟」的距離感，有的是「不聲不響就把事情做好」的俐落，以及「即便是火燒眉毛了卻依然不動聲色」的沉穩。

有人告訴她「某某同事在公司群裡誣衊你虛偽」，她笑笑沒當一回事；別的部門主管提醒她「當心有人讓你背黑鍋」，她依然只是笑笑。甚至是劈過腿的前男友陰差陽錯地來公司談業務，身為接待方的她也表現得處處得體，沒有一絲一毫的難堪和怨氣。

她怒不出來，是因為她明白，生氣沒用，爭氣才行──

職場打滾多年的領悟：情緒化於事無補

我特別欣賞的一種生活態度是：我過得很好，我沒什麼想說的。

要說的這位叫董倩，她是我的學姊，話不多，但擲地有聲。如果她說了「不行」，那就是這件事情完全沒有商量的餘地了。

做了七、八年的部門主管，但從來沒有誰聽她說過一句重話。她說：「不是因為脾氣好，只是情緒化於事無補，還容易挖坑給自己跳。」

「挖坑」的結論來自她的親身經歷。那時初入職場，渾身是膽卻報效無門。有一次因為主管的不恰當評語，她大發雷霆，隨即把辭職書甩到了主管的辦公桌上。

當天晚上，她一連更新了二十則動態，大肆攻擊主管「沒眼光」、「小心眼」、「我一定會證明你是錯的」、「什麼領導，只會誤導」、「是金子總會發光的，等著瞧吧」……

這一系列公開的、激烈的抨擊並沒有幫她挽回聲譽，也沒有讓她釋懷，反倒是變成了朋友們戲弄她的把柄。每逢生活不順利的時候，朋友就會半開玩笑地說：「快去更新動態吧。」

人生福報在於「爭氣」，而非「生氣」

她這才意識到，沒有誰會俯下身來感受自己的痛不欲生。關係好一點的，也只能是站著，然後彎腰提供一點憐憫的撫慰或同情的陪伴；關係一般的，只會覺得自己傻，然後嘆氣、搖頭；更多的是觀眾，他們看著自己發瘋、出醜，然後當個笑話講給別人聽。

事實上，撂一些言辭拙劣、快意恩仇的狠話，僅僅是惱羞成怒卻又無計可施罷了。

之後的這些年，不論是感情受挫，還是工作遇困，她始終奉行「不說狠話，不講醜話」的原則。所有社群媒體上更新的動態，一年到頭都不會超過五則。

中年後，最高級的處世之道

當一個人心裡裝滿了負面情緒時，所有的問題都會被無限放大，對當前的不滿和對未來的恐懼也會一起輾壓而來。光憑忍遠遠不夠，還要試著轉移注意力、找人傾訴，以及閉嘴。所謂情緒穩定，是指有情緒會找可靠的管道發洩，但是不會因此昏頭昏腦做出錯誤決定。

換言之，當著長輩或者主管的面拍桌子、說狠話，都算不上勇敢；向自己熟悉的人亂發怒、擺臭臉，也算不上厲害……準確地說，這些都是情緒失控的表現。

越是什麼都沒有，就越害怕被人瞧不起；越是弱，就越容易怒。而那些真正厲害的角色都是不慍不火的。

這種厲害不是指社交上的圓滑和做人上的世故，而是面對那些不喜歡的人和事的時候，既不表現出反感，也不討好迎合；面對那些近乎失控的場面和不懷好意的壞人時，既不會怒不可遏，也不會立刻翻臉，而是淡然視之，泰然處之。

其內心可以容納很多自己不喜歡的東西，同時也為自己的教養留足餘地。

到末了，那些看起來如高山一般難以超越的人，終會變成悠悠人生路上的一顆小石頭；而那些看似怎麼熬都熬不過去的坎，到頭來也不過是漫長回憶裡的一枚圖釘。

切記，丟臉的事情，不必弄得人盡皆知。

（本文摘自《人生只有兩件事，關你屁事和關我屁事【暢銷典藏改版】》高寶出版，老楊的貓頭鷹著）





