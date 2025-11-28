中年後，好好經營自己的人生！與其羡慕別人的美好，不如把自己活成你羡慕的樣子

示意圖，非當事人。圖／達志





人總愛攀比：比外貌、比穿戴、比學歷、比名氣、比職位、比財富，比孩子成績、比誰的條件更好。「你看看，誰家的孩子考上名校」、「某同事升遷了」、「某朋友嫁好老公，可以不用上班，整天穿美美……」當我們看到誰超過自己，獲得更多、看上去更好、生活更優越時，心裡就有種挫敗、失落，甚至從羨慕轉化成嫉恨。

我們都多半有過類似經驗：以便宜價錢買到商品，覺得很滿意，但在得知有人優惠更多，心裡就不舒服；收到了二千元獎金，覺得很開心，可是當發現同事發了五千元，一下子就掉到谷底。「憑什麼？為什麼他比較多？」在跟人比較之前，我們是如此的開心滿意，卻因攀比變了調。愛跟人比較，也開始變得愛計較。

別人的幸福能奪走我們的快樂嗎？當然不能。但是攀比心理就是不甘人後，「見不得人家好」。當人想要的不是幸福，而是比別人更幸福時，幸福就遠離了。

人們互相羨慕，只因為他們都不了解彼此的苦

在網路讀過一則故事，翠波鳥體長不過五六厘米，奇特的是，牠築的巢穴卻是體長的幾倍，甚至十幾倍。為了解開這個謎，一名動物學者做了實驗：把一隻翠波鳥放在籠子裡觀察牠的築巢過程，這隻翠波鳥只築了一個能容下自己身體大小的巢穴，便停止築巢。

當他把兩隻翠波鳥放在一個籠子裡時，兩隻鳥竟攀比築巢，越築越大，不久其中一隻鳥因勞累過度而疲勞累死，而另一隻鳥就停止築巢。

當又有鳥放入籠子裡時，情況依舊，兩隻鳥不停地忙碌築巢，結果以累死告終。這時他才明白，翠波鳥的死都是因為攀比造成的。

所謂「人比人，氣死人」。住進高級社區裡的人，生活品味提升，照理說應該很滿意，沒料一山還有一山高，生活滿意度反而下降。

我知道，不去與他人比較，很難，但在比較之前必須先有正確的認知。

人總是看到表面，別人艱辛的一面是看不到的。每個成功都是時間與考驗的堆疊，而成就越大背後付出的代價越高，同時要承擔更多的責任和風險。你所羡慕的一切，背後都藏著不為人知的心酸苦楚；看到的光鮮亮麗，很多都只是表相。

其次，人都愛面子，公開分享的大多是自己風光的一面。社群媒體，大家看那些有趣和幸福照片，曬美食、曬旅遊、曬聚會、曬恩愛，真實情況很可能是，夫妻不合，家庭疏離，有債務壓力，擔心工作不保，在家孤單無聊。那些曬出來的美好，只是別人想讓我們看見的美好。想想自己吧，不也在曬著自己的美好，而你的朋友很可能也在羡慕著你。

聽過一段採訪，有位事業有成的女強人這麼說：「每次工作得很累，很氣，很不想上班時，我就很羨慕家庭主婦，我覺得家庭主婦真是太幸福了，她們能夠讓男人心悅誠服的供她吃，供她住，願意無怨無悔的為她付出……。」

她哪知家庭主婦的辛酸累。每天生活在鍋碗瓢盆之中，照顧孩子吃喝拉撒睡。除了家庭，一無所有，沒有自己的朋友，沒有屬於自己一個人的生活，沒錢伸手還被瞧不起。

生活如人飲水，冷暖自知。「麻雀羡慕著金絲雀衣食無憂，殊不知，金絲雀也羡慕麻雀可以任意遨遊。」家家有本難念的經，每個人都有每個人的困頓之處。這世界從來就沒有什麼萬事如意，沒有人生是完美無缺的，人們互相羨慕，只因為他們都不了解彼此的苦。

別人的生活再精彩再美好也是別人的

如果你是魚，就不要想像鳥一樣在天空中翱翔。不要拿別人的人生來衡量自己，不要拿別人的標準來折磨自己，別人的生活再精彩美好也是別人的，羨慕或嫉妒都沒有意義，因為你不可能變成另一個人，更不可能過他的人生。

別人的人生也未必適合你。與其盯著別人的生活，不如好好經營享受自己的人生。與其羡慕別人的美好，還不如努力把自己活成你羡慕的樣子。

停止無聊的比較，每個人都是獨一無二，都是這麼不一樣。你書讀的很好，我的人緣很好。他的先生事業很大，很有錢；我的先生很顧家，還有兩個很可愛的孩子。當你羨慕某人名利雙收，也許他正羨慕你幸福美滿呢。重要的是接受自己，認同自己現在這個樣子，才開始懂得欣賞自己。珍惜自己擁有的，才會發現屬於自己的幸福。生活是自己的，有什麼好比？

1.比較是沒有意義的。無論你有多好，總有人比你好。無論你多差，也有人比你更差。如果真的要比，就和自己比。 2.不要求自己比別人成功，只要比昨天的自己出色一點，比昨天的自己成長和收獲一點。你就已經離成功更近一步。 3.不要求自己贏過別人，只要這次的你比上次強，現在的你比過去好，下回的你比上回進步。你就已經超越了自己。 4.我們只需要做一個更好的自己，不需要比誰都好。

(本文摘自《所有經歷,都是為了成就更好的你》,高寶出版,何權峰著)





