中年後，搞清彼此關係的底線！雪兒：生活中存在各種不可理喻的瘋子，你要學會反擊





讀者A私訊給我，說最近上班遇到不可理喻的瘋子同事，礙於情面以及職場潛規則，就儘量催眠自己「千萬別跟這種小人計較，引起衝突又何必。」

生活跟職場中，存在各種不可理喻的瘋子

事後，不管自己怎麼用看影片或是吃東西排解壓力，一想到瘋子同事的嘴臉還是會流眼淚，問我該怎麼處理。我說「學會反擊。」

所謂的反擊不是上前扇她兩巴掌，或者直接用腳踢她屁股，到處在她背後說壞話，而是清楚表達自己不舒服的感受，不是讓他繼續氣焰囂張。

在青年旅館八人房遇到一個噪音敏感的激動阿姨

我直接跟讀者A舉了一個案例，日前我跟朋友入住北投一間青年旅舍八人房，兩個人半夜就跑去附近的24小時溫泉會館泡溫泉，等泡完回來旅社已經半夜十二點多，於是回到床鋪旁準備入睡。

入睡前，我打開行李箱櫃拿出手機，朋友則打開行李包包，沒想到惹惱了一個睡在朋友上鋪的阿姨，阿姨抱怨我們聲音太大，於是我倆就認真放低收納音量，結果朋友就聽到阿姨傳來一句「沒品。」

一同入住的友人聽到簡直氣炸，從頭到尾都沒說話，只不過拿取行李就被罵沒品，睡前還傳訊息給我抱怨，我說半夜三更就別想太多，還是早點入睡，畢竟青年旅館住什麼人都有。

一早跟阿姨就在青年旅館房間裡面瘋狂對罵

我們隔天一早起身準備退房離開，也差不多11點，房客陸陸續續都在整理行李退房，朋友問了一句「要走了嗎？」我說「對！」突然間阿姨用力扯開床簾披頭就罵「你們到底沒有教養！」「三更半夜偷偷摸摸回來是賊嗎？」「知不知道規矩。」

當下我整個火氣都上來，朋友沒有任何反應，我瞬間吞了一口氣，決定上前，然後講回去，直接說「如果你無法接受半點噪音，請你去住單人房或是飯店。」

結果這個上鋪阿姨聽完瞬間又爆炸，一連順罵了非常多不堪入目的字眼，還直接說「你們那麼晚回來才該去住飯店，沒家教，完全沒品，難道你們是妓女。」

一聽到妓女，我整個火都上來，很想直接把阿姨從床上扭打下來，但我知道不行，呼氣，吐氣，然後告訴自己千萬不能說髒話，我是氣質文青女作家。說「旅館沒有規定幾點回來，而且這是青年旅館，如果你要理論我們去對面警察局！」

阿姨聽完更生氣，就說「去找你們蔡小英理論啊！」聽完我整個完全從憤怒變成傻眼，噪音變成政治事件，沒想到朋友還在旁邊也錄音了起來，畢竟鬧到警察局還是需要呈堂證據。

最後我祝福阿姨長命百歲，阿姨則回我「祝你短命」，心想誰沒品，每個人心裡都有數，但再跟這阿姨拉扯下去，我也不會過得開心，我想，當我走出這個房間門，這輩子應該都不會再見到阿姨，到了櫃檯退房的瞬間我也沒有那麼生氣了。

明明對罵的很難聽，我卻不覺得難過

下樓之後朋友馬上把錄音檔放給櫃檯聽，然後告知旅社的人員我們遇到的狀況，旅社的人接連說了多次抱歉，我們清楚的說「這不是旅社的問題，是那個人的問題。我們反應也不是為了怪誰，只是想表達自己碰到的瘋子。」

遇到這種事，一點都不委屈，因為我在當下已經做出了反擊，我還跟朋友說，阿姨大概會成為我們兩人最大的旅途回憶，也表示「如果我什麼都沒做就走出來那個門，我可能心裡還沒這麼快放下，正因為我做出了反擊，我現在心裡有好過一點。」

原來，當你做出了反擊，即使最後結果並不是你所滿意的，你都不會感到委屈。

適時的反擊，適當的態度，會帶給你更多優勢

人的一生會歷程各式各樣精神異常的人，可能是主管、同事、家人或是朋友，讓你憤怒，讓你委屈，讓你想哭，讓你崩潰，但為什麼我們總是會盤旋在這些人帶給你的負面能量情緒裡？

認真想想，不管怎樣，這些人都最終會成為歷程的過客。那麼我們能做的不是把自己受到的挫折忍耐放下，而是學者該怎麼面對自己真實的感受，做出讓自己變得越來越好的決定。

訓練自己該怎麼反擊，不要一而再委屈自己

就像我跟朋友說，年輕時我跟母親的關係劍拔駑張，一句不合就大吵三天，不然就是進入長時間冷戰不說話，誰也不願意退讓，但活到40歲，我們清楚彼此的底線，也找回對話的方法，慢慢地把親情從遺失的世界慢慢找回。

如果你問我該怎麼處理被欺壓，我會說： 1.面對不安，先給自己安全感 2.面對憤怒，先給自己退兩步 3.面對委屈，先給自己大哭一場 4.面對不公平，去爭取你該有的公平

最怕你碰到惡人，自己就先投降認輸，沒有人可以幫你。

(本文獲「雪兒 Cher」授權轉載，原文刊載於此)





