中年後，更要勇敢花錢追夢！他們不當守財奴、不買名牌，快樂旅行50國
希臘、羅馬、巴黎、倫敦......，老黑去過50個以上的國家，搭郵輪環遊世界2次，到處演講、寫書分享他的退休生活。但你知道嗎？他一開始跟大部分的人一樣，退休第一件事情就是在家裡睡到自然醒，整整一個月想不到要幹嘛，他是如何一一完成夢想的呢？
他實現夢想的方法就是抱持著「Why not！為何不呢？」的信念。
很多人覺得環遊世界太浪費錢了！他去一趟郵輪旅費80萬，與老婆兩人就160萬，他當然也想過這筆錢的其他運用方式：名車、名品，不然存起來或拿去投資也好。
但人到中年了，再多的錢代表什麼？要像個守財奴，關在家固守城堡，還是像個騎士，帶著自己的公主浪跡天涯？
「物質不會比生活經歷重要。很多朋友說，等我如何如何，就要去環遊世界，我會對他說，你要是不馬上去做，絕對等不到那一天！」忠言也許逆耳，但實在至極。
在我們身邊有多少人一輩子為了生活奔波，老了才因為身體不好，遠的國家都沒辦法去？
遊歷50國文化風情，更確定自己的退休選擇！
剛從南極回來的他，目前為止去了50個以上的國家，說起自己的旅遊經歷，真的整整三天三夜都說不完，「南極冰山壯觀極了，企鵝好多，像山堆一樣！但大便好臭。」
「澳洲天氣好、食物好，空間寬闊景色好，也不會太競爭。」「義大利海岸線很美，而且北中南部文化都不一樣，南義大利很悠閒，但也比較危險！」
記得有次到希臘，正值金融危機，希臘破產在即，兩人卻發現當地人酒照喝、舞照跳，三五好友仍舊在自家院落聚會，臉上的紅暈分不清楚是因為喝了太多紅酒，還是暖陽曬的，依舊快樂得令人羨慕。
就連一旁的紀念品店也寫著：Greece crisis ,No job, No money ,No problem！(希臘危機，沒工作、沒錢、但沒問題！) 夫妻兩人佩服地笑了出來。
到了印度，貧窮、髒亂是老黑對印度的第一印象，但老婆注意到，印度人生活如此辛苦，溫飽都成了問題，甚至還有人被截肢，但他們臉上卻不見一絲不耐，反而有種說不出的平靜，十分認份。
在智利，他差點連命都沒了。夫妻倆人繞到觀光區後，路上人越來越少，老黑發現氣氛不對，四周出現好幾個騎腳踏車的年輕人，面露凶光往他們逼近，他們害怕極了。
幸好遇到一位老奶奶解救，他們裝出很熟的樣子，三人雞同鴨講，才逃到安全的地方。
除了搶，在國外被偷的例子也不勝枚舉，甚至小偷與旅客還有種見怪不怪的奇異默契。
有次在聖彼得堡旅遊，老黑正拍城堡拍得入迷，猛然低頭一看，發現小偷正若無其事的將手伸進他口袋，因事前早有準備，口袋並沒有放東西，老黑便問：「你的手怎麼在我口袋裡？」對方乖乖地將手伸出來，轉頭走掉。
旅遊，讓心胸更開闊！面對中年恐慌更勇敢
這些旅遊趣事讓他體會到，旅遊其實跟退休生活一樣，「世界上沒有絕對安全的地方，也沒有什麼準備是萬全的！」
早早體會到人生苦短的他，存夠了一千萬、有了一間房就趕緊在45歲退休，去追尋自己要的生活，而他從不後悔做了這決定。
「改變我的，從來都不是旅遊過程中所發生的事、所享受的東西，而是他們的文化、他們的生活態度。」
這些旅遊經歷，潛移默化的影響著他，他也說不清楚，自己源源不絕動力與勇氣是哪裡來的，沒有明顯的轉捩點與界定，一切就這麼水到渠成，就像他的退休計畫一樣。
他解釋：「一開始我想不到要做些什麼，是因為老婆愛旅遊，拖著我去。後來我就開始寫部落格，寫著寫著就出書，也有人找我演講。為了做更多事情，我需要運動來維持清晰的思考，再來為了寫出更多東西，就去更多地方旅遊，慢慢地一天24小時都不夠用了。」
一件連著一件，從老黑身上看到，只要你勇敢踏出那一步，就會離夢想的未來越來越近，離你討厭的現在越來越遠。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
更多幸福熟齡文章
0050配息1元、0056發0.866元，除息發息日出爐…兩檔怎麼選？施昇輝掌握一關鍵：股價已與我無關
白頭髮能黑回來？營養師激推「1堅果」是對抗白髮的天然保健品：這樣吃，黑髮更快長出來
老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 240則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 558則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 10則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 138則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 5則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 119則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 63則留言