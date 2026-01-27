中年後，更要勇敢花錢追夢！他們不當守財奴、不買名牌，快樂旅行50國





希臘、羅馬、巴黎、倫敦......，老黑去過50個以上的國家，搭郵輪環遊世界2次，到處演講、寫書分享他的退休生活。但你知道嗎？他一開始跟大部分的人一樣，退休第一件事情就是在家裡睡到自然醒，整整一個月想不到要幹嘛，他是如何一一完成夢想的呢？

他實現夢想的方法就是抱持著「Why not！為何不呢？」的信念。

很多人覺得環遊世界太浪費錢了！他去一趟郵輪旅費80萬，與老婆兩人就160萬，他當然也想過這筆錢的其他運用方式：名車、名品，不然存起來或拿去投資也好。

但人到中年了，再多的錢代表什麼？要像個守財奴，關在家固守城堡，還是像個騎士，帶著自己的公主浪跡天涯？

「物質不會比生活經歷重要。很多朋友說，等我如何如何，就要去環遊世界，我會對他說，你要是不馬上去做，絕對等不到那一天！」忠言也許逆耳，但實在至極。

在我們身邊有多少人一輩子為了生活奔波，老了才因為身體不好，遠的國家都沒辦法去？

遊歷50國文化風情，更確定自己的退休選擇！

剛從南極回來的他，目前為止去了50個以上的國家，說起自己的旅遊經歷，真的整整三天三夜都說不完，「南極冰山壯觀極了，企鵝好多，像山堆一樣！但大便好臭。」

「澳洲天氣好、食物好，空間寬闊景色好，也不會太競爭。」「義大利海岸線很美，而且北中南部文化都不一樣，南義大利很悠閒，但也比較危險！」

記得有次到希臘，正值金融危機，希臘破產在即，兩人卻發現當地人酒照喝、舞照跳，三五好友仍舊在自家院落聚會，臉上的紅暈分不清楚是因為喝了太多紅酒，還是暖陽曬的，依舊快樂得令人羨慕。

就連一旁的紀念品店也寫著：Greece crisis ,No job, No money ,No problem！(希臘危機，沒工作、沒錢、但沒問題！) 夫妻兩人佩服地笑了出來。

到了印度，貧窮、髒亂是老黑對印度的第一印象，但老婆注意到，印度人生活如此辛苦，溫飽都成了問題，甚至還有人被截肢，但他們臉上卻不見一絲不耐，反而有種說不出的平靜，十分認份。

在智利，他差點連命都沒了。夫妻倆人繞到觀光區後，路上人越來越少，老黑發現氣氛不對，四周出現好幾個騎腳踏車的年輕人，面露凶光往他們逼近，他們害怕極了。

幸好遇到一位老奶奶解救，他們裝出很熟的樣子，三人雞同鴨講，才逃到安全的地方。

除了搶，在國外被偷的例子也不勝枚舉，甚至小偷與旅客還有種見怪不怪的奇異默契。

有次在聖彼得堡旅遊，老黑正拍城堡拍得入迷，猛然低頭一看，發現小偷正若無其事的將手伸進他口袋，因事前早有準備，口袋並沒有放東西，老黑便問：「你的手怎麼在我口袋裡？」對方乖乖地將手伸出來，轉頭走掉。

旅遊，讓心胸更 開闊！ 面對中年恐慌更勇敢

這些旅遊趣事讓他體會到，旅遊其實跟退休生活一樣，「世界上沒有絕對安全的地方，也沒有什麼準備是萬全的！」

早早體會到人生苦短的他，存夠了一千萬、有了一間房就趕緊在45歲退休，去追尋自己要的生活，而他從不後悔做了這決定。

「改變我的，從來都不是旅遊過程中所發生的事、所享受的東西，而是他們的文化、他們的生活態度。」

這些旅遊經歷，潛移默化的影響著他，他也說不清楚，自己源源不絕動力與勇氣是哪裡來的，沒有明顯的轉捩點與界定，一切就這麼水到渠成，就像他的退休計畫一樣。

他解釋：「一開始我想不到要做些什麼，是因為老婆愛旅遊，拖著我去。後來我就開始寫部落格，寫著寫著就出書，也有人找我演講。為了做更多事情，我需要運動來維持清晰的思考，再來為了寫出更多東西，就去更多地方旅遊，慢慢地一天24小時都不夠用了。」

一件連著一件，從老黑身上看到，只要你勇敢踏出那一步，就會離夢想的未來越來越近，離你討厭的現在越來越遠。

